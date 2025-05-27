Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP XNK và TM Gold Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

• Hướng dẫn chi tiết các công việc của các kế toán viên trong nhóm theo quy định của Chính sách pháp luật thuế Việt Nam và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

• Kiểm tra các chứng từ, hồ sơ kế toán, rà soát việc thực hiện, hạch toán chi tiết của kế toán viên trong nhóm.

• Hướng dẫn, Tư vấn cho các kế toán viên và các đơn vị theo Quy định của phòng và theo chính sách thuế liên quan

• Đầu mối làm việc cơ quan thuế và công tác thanh kiểm tra, quyết toán thuế

• Kiểm soát tờ khai kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN,… nộp cho CQT theo kỳ tháng, quý, năm mà các Kế toán thuế đã lập nộp trên hệ thống thuế-

• Định kỳ Lập báo cáo tài chính Cty mẹ, CN, BCTC hợp nhất (nếu có):

+ Kiểm tra tổng hợp công nợ phải thu, phải trả

+ Kiêm tra đối chiếu sổ kho và sổ cái tài khoản hàng tồn kho

+ Kiểm tra đối chiếu bảng tổng hợp CCDC, phân bổ trả trước với sổ tài khoản Chi phí trả trước

+ Kiểm tra đối chiếu bảng tổng hợp khấu hao TSCĐ với sổ tài khoản tài sản cố định

+ Kiểm tra bảng kê đầu ra, đầu vào với sổ tài khoản doanh thu, thuế GTGT

+ Kiểm tra sổ chi phí lương, BHXH

+ Kiểm tra bảng tổng hợp tính giá thành

+ Kiểm tra sổ tài khoản còn số dư trên BCTC

+ Kết chuyển lãi lỗ,

+ Lên BCTC Công ty mẹ, công ty con, BCTC hợp nhất (nếu có)

+ Lên các báo cáo quản trị khác nếu có

• Thực hiện lên nhanh báo cáo tài chính, hồ sơ tài chính phục vụ hồ sơ vay (nếu có)

• Định kỳ kiểm tra cách thức lưu trữ hồ sơ của kế toán viên đảm bảo hồ sơ luôn được luân chuyển và lưu trữ đúng, đủ tại phòng Kế toán

• Chủ động nghiên cứu pháp luật chính sách thuế hiện hành để có hướng dẫn kế toán viên nội bộ trong nhóm.

• Chịu trách nhiệm trước quản lý trực tiếp về công tác theo dõi chi tiết công việc của các kế toán viên trong nhóm.

• Thực hiện theo các chỉ đạo của quản lý trực tiếp, Lãnh đạo phòng và Ban lãnh đạo Công ty.