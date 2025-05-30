Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BEAT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B06 - L16 An Vượng, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Am hiểu và có kinh nghiệm thực tế về thuế trong lĩnh vực TMĐT, đặc biệt là thuế GTGT,

TNCN và thuế TNDN phát sinh từ sàn TMĐT.

• Chủ động, xử lý số liệu nhanh, đưa ra phân tích & giải pháp tài chính sát thực tế;

• Có tư duy tổng hợp và khả năng đưa ra phân tích tài chính nội bộ (báo cáo quản trị) để hỗ

trợ ban giám đốc.

• Trung thực – chính trực – chủ động – cẩn trọng - đáng tin cậy và giữ vững nguyên tắc;

• Mong muốn gắn bó lâu dài, sẵn sàng học hỏi và phát triển cùng doanh nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEAT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 16.000.000 - 20.000.000 vnđ;

• Phụ cấp ăn trưa: 500.000 vnđ;

• Phụ cấp đi lại: 300.000 vnđ (trên 10km) & 500.000 vnđ (trên 15km);

• Lương tháng 13;

• BHXH theo quy định của Luật lao động;

• Nghỉ lễ tết theo quy định của Công ty;

• Được tham gia các khóa học đào tạo;

• Được cấp máy tính & thiết bị hỗ trợ công việc;

• Team building, nghỉ mát theo quy định của Cơ sở.

• Thời gian làm việc: 8h/ngày

• Các chế độ hỗ trợ khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEAT VIỆT NAM

