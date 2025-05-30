Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BEAT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BEAT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 30/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/06/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEAT VIỆT NAM

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B06

- L16 An Vượng, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Am hiểu và có kinh nghiệm thực tế về thuế trong lĩnh vực TMĐT, đặc biệt là thuế GTGT,
TNCN và thuế TNDN phát sinh từ sàn TMĐT.
• Chủ động, xử lý số liệu nhanh, đưa ra phân tích & giải pháp tài chính sát thực tế;
• Có tư duy tổng hợp và khả năng đưa ra phân tích tài chính nội bộ (báo cáo quản trị) để hỗ
trợ ban giám đốc.
• Trung thực – chính trực – chủ động – cẩn trọng - đáng tin cậy và giữ vững nguyên tắc;
• Mong muốn gắn bó lâu dài, sẵn sàng học hỏi và phát triển cùng doanh nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEAT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 16.000.000 - 20.000.000 vnđ;
• Phụ cấp ăn trưa: 500.000 vnđ;
• Phụ cấp đi lại: 300.000 vnđ (trên 10km) & 500.000 vnđ (trên 15km);
• Lương tháng 13;
• BHXH theo quy định của Luật lao động;
• Nghỉ lễ tết theo quy định của Công ty;
• Được tham gia các khóa học đào tạo;
• Được cấp máy tính & thiết bị hỗ trợ công việc;
• Team building, nghỉ mát theo quy định của Cơ sở.
• Thời gian làm việc: 8h/ngày
• Các chế độ hỗ trợ khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEAT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

