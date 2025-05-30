Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BEAT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEAT VIỆT NAM
Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: B06
- L16 An Vượng, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 20 Triệu
Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Am hiểu và có kinh nghiệm thực tế về thuế trong lĩnh vực TMĐT, đặc biệt là thuế GTGT,
TNCN và thuế TNDN phát sinh từ sàn TMĐT.
• Chủ động, xử lý số liệu nhanh, đưa ra phân tích & giải pháp tài chính sát thực tế;
• Có tư duy tổng hợp và khả năng đưa ra phân tích tài chính nội bộ (báo cáo quản trị) để hỗ
trợ ban giám đốc.
• Trung thực – chính trực – chủ động – cẩn trọng - đáng tin cậy và giữ vững nguyên tắc;
• Mong muốn gắn bó lâu dài, sẵn sàng học hỏi và phát triển cùng doanh nghiệp.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEAT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập: 16.000.000 - 20.000.000 vnđ;
• Phụ cấp ăn trưa: 500.000 vnđ;
• Phụ cấp đi lại: 300.000 vnđ (trên 10km) & 500.000 vnđ (trên 15km);
• Lương tháng 13;
• BHXH theo quy định của Luật lao động;
• Nghỉ lễ tết theo quy định của Công ty;
• Được tham gia các khóa học đào tạo;
• Được cấp máy tính & thiết bị hỗ trợ công việc;
• Team building, nghỉ mát theo quy định của Cơ sở.
• Thời gian làm việc: 8h/ngày
• Các chế độ hỗ trợ khác theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEAT VIỆT NAM
