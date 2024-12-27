Tuyển Kế toán tổng hợp công ty TNHH MTV HUE ONE FOOD làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: số 1 Nguyễn Văn Tuyết, Thuận An, Thành Phố Huế, TP Huế

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.

Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo Quy định của Luật hiện hành

Được hưởng mức lương, thưởng hấp dẫn.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo Quy định của Công ty (sinh nhật, du lịch, Thưởng Lễ, Tết...)

Được làm việc trong một môi trường năng động, thân thiện

Có nhiều cơ hội để phát triển bản thân

