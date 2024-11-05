Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH ôtô Việt Hùng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 936 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Quản trị, báo cáo:

- Hướng dẫn các chuyên viên trực tiếp thực thi nhiệm vụ cụ thể theo sự chỉ đạo của KTT.

- Lập báo cáo thống kê số liệu tài chính nội bộ hàng ngày, tháng, quý, năm theo tiến độ trước 18h, ngày 15 hàng tháng, ngày 18 hàng quý, ngày 20 hàng năm.

- Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của số liệu, tài liệu kế toán, tài chính do các phòng ban báo cáo.

- Phổ biến, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm soát việc áp dụng các tài liệu có liên quan do BLĐ Công ty ban hành.

Chỉ đạo thực hiện việc lưu trữ tài liệu, sổ sách kế toán mảng nội bộ toàn Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; và các tài liệu, hồ sơ theo đúng quy định của quy trình Công ty.

Hoạt động Kế toán tổng hợp:

- Đối chiếu số liệu, sổ sách kế toán giữa chi tiết và tổng hợp, giữa các vị trí nghiệp vụ có liên quan trong phòng, và giữa các đơn vị trong và ngoài Công ty với Công ty.

- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- Tập hợp số liệu kế toán toàn Công ty để tính tính giá thành nội bộ, tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh lên báo cáo quyết toán tài chính tháng, quí, năm đúng quy định về chế độ kế toán, tài chính.

- Kiểm tra và đối soát tổng hợp công nợ, thanh toán lương thưởng cho cán bộ công nhân viên toàn công ty và kiểm tra giá khi kiểm tra các bộ chứng từ thanh toán.

Soạn thảo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở việc chấp hành các văn bản quảnlýthuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công.

Yêu Cầu Công Việc

Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, chịu được áp lực trongcông việc.

công việc

Tại Công ty TNHH ôtô Việt Hùng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận

Ăn trưa tại bếp ăn Công ty

Các chế độ khác theo luật định (BHXH, BHYT nghỉ phép năm…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ôtô Việt Hùng

