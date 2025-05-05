Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM F&G VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 124 Trịnh Văn Bô - Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Quản lý, hạch toán chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán.

Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp.

Tính toán giá thành sản phẩm; các bút toán tính thuế;

Đối chiếu công nợ với khách hàng – Nhà cung cấp – ngân hàng;

Kiểm soát quy trình lập các loại tài liệu, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản;

Lập bảng cân đối kế toán; điều tra các báo cáo nguồn tài chính của doanh nghiệp.

Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định.

Duyệt hồ sơ thanh toán

Kiểm soát nhập – xuất – tồn kho tại 3 nhà máy

Kiểm soát bảng chấm công, bảng lương toàn công ty

Hạch toán chi phí lương hàng tháng

Theo dõi công nợ NCC nguyên vật liệu

Thực hiện, điều hành kế toán viên làm các thủ tục khi thanh quyết toán thuế hàng năm

Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính.

Các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Tốt nghiệp các chuyên ngành về tài chính, kế toán, kiểm toán.

Có kinh nghiệm từ 5 – 7 năm trở lên với vị trí tương đương tại doanh nghiệp sản xuất (ưu tiên DN sản xuất hàng nông sản)

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán doanh nghiệp

Tinh thần ham học hỏi, cầu thị

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM F&G VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thương lượng tùy theo năng lực, được review lương hàng năm

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành,

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty: Khám chữa bệnh, du lịch, thưởng các ngày lễ tết trong năm …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM F&G VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin