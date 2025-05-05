Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 44, ngõ 70 Phố Hưng Thịnh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập hồ sơ vay vốn, giải ngân, chuẩn bị các hồ sơ liên quan theo yêu cầu của ngân hàng;
Theo dõi chi tiết các khoản vay, thời gian đáo hạn;
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh tăng, giảm tiền gửi ngân hàng;
Thanh toán các chi phí phát sinh hàng ngày theo đề xuất được duyệt;
Theo dõi hạch toán các phát sinh thu chi tiền mặt;
Lập báo cáo quỹ tiền mặt;
Lập đơn đặt hàng NCC theo đề xuất;
Theo dõi tiến độ đơn hàng để phối hợp giao hàng;
Hạch toán nhập kho NVL, ghi nhận công nợ phải trả và theo dõi, thực hiện thanh toán cho NCC;
Theo dõi công nợ, kiểm soát hạn mức công nợ khách hàng, cảnh báo công nợ quá hạn, đề xuất tạm dừng cấp hàng cho khách hàng nếu cần;
Tính trả thưởng các Chương trình khuyến mại đối với Khách hàng;
Thực hiện đối chiếu công nợ, báo cáo về công nợ cho KTT, BLĐ;
Theo dõi, kiểm soát nghiệp vụ hạch toán của các nhân sự trực thuộc;
Phân tích số liệu, lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của KTT và BLĐ;
Các công việc theo sự phân công của BLĐ và KTT

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 30 - 40 tuổi;
Giới tính: Nữ
Trình độ học vấn: Đại học trở lên, tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm; Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm kiểm toán, quản lý;
:
Sử dụng thành thạo Excel;
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, ưu tiên đã sử dụng phần mềm Misa;
Kỹ năng phân tích, kiểm soát số liệu;
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc.
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15 - 20 triệu (Có thể thỏa thuận theo năng lực);
Khả năng thăng tiến lên vị trí Phó phòng trong thời gian từ 2 - 6 tháng;
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao;
Được tham gia các hoạt động nội bộ gắn kết nhân sự công ty: liên hoan/tháng, du lịch 1 lần/ năm, sự kiện Ngày hội gia đình, Đại tiệc tất niên công ty, Sinh nhật Quý, Noel,...
Được tham gia các chương trình đào tạo: theo chuyên môn và khoá các khóa học kỹ năng;
Được sếp hỗ trợ, chia sẻ không giới hạn kiến thức, ghi nhận thường xuyên trao cơ hội;
Hưởng các chế độ phúc lợi cạnh tranh, phép năm, BHXH đầy đủ theo quy định của Pháp luật hiện hành;
Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và quy chế của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô N15D khu tái định cư X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

