Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MADE.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định
Số lượng tuyển 3 người
Kinh nghiệm 3 năm
Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 71 Hoa Động, phường Cự Khối, Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Bạn sẽ là một mắt xích quan trọng trong bộ máy tài chính, đảm bảo sự chính xác, tuân thủ và hiệu quả, trực tiếp đóng góp vào việc ra quyết định kinh doanh:

\"Nhạc trưởng\" số liệu: Thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời các nghiệp vụ kế toán tổng hợp (A/P, A/R, Ngân hàng, Thuế, TSCĐ, Chi phí, Doanh thu...) theo chuẩn mực VAS.

Chuyên gia Thuế: Lập và nộp đúng hạn các báo cáo thuế (GTGT, TNCN, TNDN...). Luôn cập nhật và tư vấn các quy định thuế mới nhất.

Quản lý công nợ thông minh: Theo dõi, đối chiếu, đốc thúc thu hồi công nợ phải thu; quản lý hiệu quả công nợ phải trả.

Phản ánh kinh doanh E-commerce: Hạch toán chính xác doanh thu, chi phí cho các loại hình dịch vụ E-commerce đa dạng của công ty. Tham gia kiểm soát chi phí theo định mức/ngân sách.

Báo cáo sắc bén: Lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị định kỳ và đột xuất, cung cấp thông tin hữu ích cho Ban lãnh đạo.

Tuân thủ & Lưu trữ: Đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ; quản lý, lưu trữ hồ sơ khoa học, đúng quy định.

Phối hợp hiệu quả: Làm việc chặt chẽ với Kế toán trưởng và các bộ phận khác để đảm bảo vận hành thông suốt.

Nền tảng vững chắc: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Kinh nghiệm thực chiến: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp. Chúng tôi đánh giá cao ứng viên có 5 năm kinh nghiệm trở lên và đặc biệt ưu tiên người đã \"chinh chiến\" trong môi trường Thương mại điện tử, Bán lẻ, Dịch vụ hoặc Công nghệ.

Chuyên môn sắc sảo: Nắm vững VAS và Luật thuế. Sử dụng MS Excel thành thạo (đặc biệt các hàm xử lý dữ liệu, Pivot Table). Thành thạo phần mềm kế toán, ví dụ: MISA/AMIS.

Phẩm chất cốt lõi: Cẩn thận, Chính xác, Trung thực, Trách nhiệm cao là yêu cầu tiên quyết.

Tố chất phù hợp: Tư duy logic, chủ động, ham học hỏi, khả năng làm việc độc lập và phối hợp tốt, chịu được áp lực cao và tốc độ nhanh của ngành E-commerce.

Tại CÔNG TY TNHH MADE.VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tương xứng: Mức lương cạnh tranh từ 12-20 triệu VNĐ, đánh giá và thỏa thuận dựa trên năng lực, kinh nghiệm của bạn.

Ghi nhận & Thưởng: Chính sách thưởng theo hiệu quả công việc (KPIs rõ ràng), thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13 (theo quy định công ty).

Phúc lợi toàn diện: Đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; Phụ cấp ăn trưa, và các phụ cấp/phúc lợi khác như: team building, du lịch, đào tạo, ưu đãi sản phẩm....

Môi trường phát triển: Cơ hội vàng để trở thành chuyên gia kế toán trong lĩnh vực E-commerce tiềm năng. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có hệ thống bài bản, được khuyến khích học hỏi và đóng góp ý kiến. Networking chất lượng

Lộ trình sự nghiệp: Cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn cùng sự mở rộng quy mô của Made.vn.

