Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 9 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Ninh Thuận: 192 Lê Duẩn, Phường Phước Mỹ, TP Phan Rang Tháp Chàm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Kiểm tra các định khoản phát sinh và đối chiếu các số liệu chi tiết cũng như tổng hợp giữa các phòng ban trong doanh nghiệp. Kiểm tra sự trùng khớp của các số dư cuối kỳ với các báo cáo chứng từ và đảm bảo cân đối số liệu giữa tổng hợp với chi tiết. Quan sát công nợ của doanh nghiệp bao gồm công nợ khối văn phòng và toàn công ty để đề xuất dự phòng, xác định và xử lý các khoản công nợ thu khó đòi của doanh nghiệp. Lập các quyết toán công ty và hạch toán rõ ràng các chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao, thuế GTGT và v.v. Làm sổ chi tiết và tổng hợp cho công ty và thống kế theo quy định để lập các báo cáo tài chính theo quý, tháng hoặc năm. Đưa ra đề xuất để cải tiến phương pháp hạch toán và báo cáo. Lưu trữ các dữ liệu kế toán trên các phần mềm theo quy định. Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước. Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu, báo cáo.
Kiểm tra các định khoản phát sinh và đối chiếu các số liệu chi tiết cũng như tổng hợp giữa các phòng ban trong doanh nghiệp.
Kiểm tra sự trùng khớp của các số dư cuối kỳ với các báo cáo chứng từ và đảm bảo cân đối số liệu giữa tổng hợp với chi tiết.
Quan sát công nợ của doanh nghiệp bao gồm công nợ khối văn phòng và toàn công ty để đề xuất dự phòng, xác định và xử lý các khoản công nợ thu khó đòi của doanh nghiệp.
Lập các quyết toán công ty và hạch toán rõ ràng các chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao, thuế GTGT và v.v.
Làm sổ chi tiết và tổng hợp cho công ty và thống kế theo quy định để lập các báo cáo tài chính theo quý, tháng hoặc năm.
Đưa ra đề xuất để cải tiến phương pháp hạch toán và báo cáo.
Lưu trữ các dữ liệu kế toán trên các phần mềm theo quy định.
Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.
Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu, báo cáo.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học Có kinh nghiệm trên 3 năm làm ở các Công ty về xây dựng, vật liệu xây dựng, thiết kế xây dựng... Ưu tiên ứng viên có năm sinh năm từ 1980 - 1989 Tin học văn phòng, đã sử dụng qua phần mềm kế toán Có kỹ năng phối hợp với đồng nghiệp, có kỹ năng làm việc nhóm và độc lập. Kỹ năng giao tiếp Nhanh nhẹn, linh hoạt
Tốt nghiệp đại học
Có kinh nghiệm trên 3 năm làm ở các Công ty về xây dựng, vật liệu xây dựng, thiết kế xây dựng...
Ưu tiên ứng viên có năm sinh năm từ 1980 - 1989
Tin học văn phòng, đã sử dụng qua phần mềm kế toán
Có kỹ năng phối hợp với đồng nghiệp, có kỹ năng làm việc nhóm và độc lập.
Kỹ năng giao tiếp
Nhanh nhẹn, linh hoạt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn (deal theo năng lực ứng viên trong khoảng trên hoặc hơn) Tham gia BHXH, CĐ theo quy định của pháp luật Đồng phục cấp miễn phí Thưởng các dịp lễ tết Lương tháng 13 Tham gia các sự kiện do công ty tổ chức miễn phí theo quy định
Thu nhập hấp dẫn (deal theo năng lực ứng viên trong khoảng trên hoặc hơn)
Tham gia BHXH, CĐ theo quy định của pháp luật
Đồng phục cấp miễn phí
Thưởng các dịp lễ tết
Lương tháng 13
Tham gia các sự kiện do công ty tổ chức miễn phí theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Landmark 81, Vinhomes Central Park, 720A, Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

