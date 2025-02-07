Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Nhật Lâm Building làm việc tại An Giang thu nhập Đến 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Nhật Lâm Building
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- An Giang:
- 71 Bùi Tá Hán P An Phú, Huyện Văn Giang
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 20 Triệu
- Theo dõi đối chiếu các khoản công nợ, xuất hóa đơn đi lệnh UNC ngân hàng, bảo lãnh tạm ứng……
- Kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ đầu vào đầu ra làm tờ khai GTGT, báo cáo tài chính
- Sắp xếp, lưu trữ chứng từ theo quy định
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chịu áp lực công việc tốt, tinh thần trách nhiệm cao, trung thực
- Thành thạo phần mềm kế toán Misa
- Bằng cấp tốt nghiệp đại học / cao đẳng chuyên ngành kế toán ...
Tại Công Ty TNHH Nhật Lâm Building Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia đầy dủ BHXH, BHYT...
- Team building...
- Thưởng tùy vào kết quả kinh doanh ..
- Lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nhật Lâm Building
