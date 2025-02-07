Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Nhật Lâm Building làm việc tại An Giang thu nhập Đến 20 Triệu

- Chịu áp lực công việc tốt, tinh thần trách nhiệm cao, trung thực - Thành thạo phần mềm kế toán Misa - Bằng cấp tốt nghiệp đại học / cao đẳng chuyên ngành kế toán ...

- Theo dõi đối chiếu các khoản công nợ, xuất hóa đơn đi lệnh UNC ngân hàng, bảo lãnh tạm ứng…… - Kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ đầu vào đầu ra làm tờ khai GTGT, báo cáo tài chính - Sắp xếp, lưu trữ chứng từ theo quy định

