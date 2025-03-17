Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại An Giang thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - An Giang: - 20 Vũ Tông Phan, An Phú, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Hạch toán, xử lý, đối chiếu số liệu của Công ty từ sổ thuế trên phần mềm MISA với các số liệu khác như vay ngân hàng, kho, tiền………;

-

Hạch toán, xử lý, đối chiếu số liệu của Công ty từ sổ thuế trên phần mềm MISA với các số liệu khác như vay ngân hàng, kho, tiền………;

- Kiểm tra, check sản lượng, giá đầu vào, đầu ra trên sổ thuế (Phần giá KHÍ);

Kiểm tra, check sản lượng, giá đầu vào, đầu ra trên sổ thuế (Phần giá KHÍ);

- Nhập file chi phí, hóa đơn & công nợ, hạch toán sổ nội bộ;

Nhập file chi phí, hóa đơn & công nợ, hạch toán sổ nội bộ;

- Theo dõi, lên kế hoạch, thực hiện các công việc liên quan đến ngân hàng: Bảo lãnh, vay, thanh toán;

Theo dõi, lên kế hoạch, thực hiện các công việc liên quan đến ngân hàng: Bảo lãnh, vay, thanh toán

;

- Thực hiện các công việc, hồ sơ ngân hàng do quản lý yêu cầu;

Thực hiện các công việc, hồ sơ ngân hàng do quản lý yêu cầu;

- Theo dõi, đối chiếu công nợ, kế hoạch hàng hóa từ đó lên kế hoạch thu chi hàng tuần, hàng tháng;

Theo dõi, đối chiếu công nợ, kế hoạch hàng hóa từ đó lên kế hoạch thu chi hàng tuần, hàng tháng;

- Tương tác, trao đổi với khách hàng, CSKH, BD để thu hồi công nợ;

Tương tác, trao đổi với khách hàng, CSKH, BD để thu hồi công nợ;

- Xử lý hồ sơ kê khai hải quan xuất khẩu tại chỗ;

Xử lý hồ sơ kê khai hải quan xuất khẩu tại chỗ;

- Tải hóa đơn, lưu trữ, check bảng kê hóa đơn đầu vào, đầu ra từ đó lên báo cáo GTGT, TNCN hàng tháng;

Tải hóa đơn, lưu trữ, check bảng kê hóa đơn đầu vào, đầu ra từ đó lên báo cáo GTGT, TNCN hàng tháng;

- Kiểm tra và lưu trữ hồ sơ liên quan đến công việc mà mình phụ trách;

Kiểm tra và lưu trữ hồ sơ liên quan đến công việc mà mình phụ trách;

- Đi ngân hàng, đi lệnh thanh toán chi phí khác;

Đi ngân hàng, đi lệnh thanh toán chi phí khác;

- Hỗ trợ các phòng ban khác vấn đề liên quan đến kế toán – tài chính;

Hỗ trợ các phòng ban khác vấn đề liên quan đến kế toán – tài chính;

- Theo dõi và lập các báo cáo hàng tháng, năm theo yêu cầu của quản lý;

Theo dõi và lập các báo cáo hàng tháng, năm theo yêu cầu của quản lý

- Các yêu cầu khác theo sự phân công của Quản lý.

- Các yêu cầu khác theo sự phân công của Quản lý

.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng – Đại học chuyên ngành tài chính kế toán;

-

Tốt nghiệp Cao đẳng – Đại học chuyên ngành tài chính kế toán

;

- Có kinh nghiệm từ 2-4 năm ở vị trí tương đương;

Có kinh nghiệm từ 2-4 năm ở vị trí tương đương

- Sử dụng thành thạo Misa, tin học VP (Word, excel, ...);

Sử dụng thành thạo Misa, tin học VP (Word, excel, ...)

- Giao tiếp tốt, khả năng nắm bắt nhanh và chịu áp lực công việc;

Giao tiếp tốt, khả năng nắm bắt nhanh và chịu áp lực công việc

- Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

- Có sự nỗ lực, kiên định, gắn bó lâu dài;

Có sự nỗ lực, kiên định, gắn bó lâu dài;

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh khí LPG, CNG.

Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty.

-

Thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty.

- Phụ cấp: ăn trưa, gửi xe, đồng phục, quà tặng các dịp sinh nhật, mừng cưới, sinh con,...

Phụ cấp: ăn trưa, gửi xe, đồng phục, quà tặng các dịp sinh nhật, mừng cưới, sinh con,...

- Khám sức khỏe hằng năm, Company trip, các hoạt động khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin