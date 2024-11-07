Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CAREACE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Việt Tower, 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện báo cáo định kỳ tháng (ví dụ báo cáo thuế, tờ khai thuế…), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận…)

Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó

Rà soát các báo cáo, giấy tờ theo quy định như: tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tình hình sử dụng hoá đơn quý…

Phối hợp định kỳ với kế toán viên lập bảng cân đối kế toán; xem xét báo cáo tài chính nội bộ, thuế.

Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế

Hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ

Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán nội bộ khác

Chỉ đạo, phân công công việc nhân sự phòng kế toán. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả làm việc của nhân viên.

Kiểm tra các khoản thanh toán chi phí, thanh toán nhà cung cấp, duyệt cấp 1.

Yêu cầu và kiểm tra báo cáo quỹ TM, quỹ ngân hàng, Báo cáo thu chi, công nợ, tồn kho…

Trực tiếp tham gia kiểm soát kiểm kê khi có đợt tổng kiểm kê các bộ phận và xử lý vấn đề số liệu kiểm kê sau mỗi đợt kiểm kê.

Đề xuất cải thiện những điểm chưa hợp lý trong xử lý công việc của phòng kế toán

Các công việc khác do trưởng bộ phận, quản lý và Ban lãnh đạo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán

Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm với các vị trí kế toán tổng hợp hoặc các vị trí tương tự (ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm kế toán siêu thị, bán lẻ) - Có khả năng logic, phân tích và tổng hợp số liệu

Trung thực, cẩn trọng, chính xác, chi tiết

Tại CÔNG TY TNHH CAREACE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng: thỏa thuận

2 tháng thử việc: hưởng 100% lương & đóng BHXH & Công ty tặng thẻ BH sức khỏe PVI

Ngày nghỉ theo quy định NN & nghỉ 1 ngày sinh nhật hưởng nguyên lương

Môi trường làm việc mở, cùng xây dựng phát triển

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để phát triển bản thân

Hưởng các chính sách kết hợp của Công ty và các công ty thành viên hiện hành.

Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và Chủ Nhật

Địa điểm làm việc: Tầng 3, tòa Việt Tower, số 1 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CAREACE

