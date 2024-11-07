Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CAREACE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CAREACE
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH CAREACE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà Việt Tower, 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện báo cáo định kỳ tháng (ví dụ báo cáo thuế, tờ khai thuế…), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận…)
Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó
Rà soát các báo cáo, giấy tờ theo quy định như: tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tình hình sử dụng hoá đơn quý…
Phối hợp định kỳ với kế toán viên lập bảng cân đối kế toán; xem xét báo cáo tài chính nội bộ, thuế.
Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế
Hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ
Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán nội bộ khác
Chỉ đạo, phân công công việc nhân sự phòng kế toán. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả làm việc của nhân viên.
Kiểm tra các khoản thanh toán chi phí, thanh toán nhà cung cấp, duyệt cấp 1.
Yêu cầu và kiểm tra báo cáo quỹ TM, quỹ ngân hàng, Báo cáo thu chi, công nợ, tồn kho…
Trực tiếp tham gia kiểm soát kiểm kê khi có đợt tổng kiểm kê các bộ phận và xử lý vấn đề số liệu kiểm kê sau mỗi đợt kiểm kê.
Đề xuất cải thiện những điểm chưa hợp lý trong xử lý công việc của phòng kế toán
Các công việc khác do trưởng bộ phận, quản lý và Ban lãnh đạo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán
Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm với các vị trí kế toán tổng hợp hoặc các vị trí tương tự (ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm kế toán siêu thị, bán lẻ) - Có khả năng logic, phân tích và tổng hợp số liệu
Trung thực, cẩn trọng, chính xác, chi tiết

Tại CÔNG TY TNHH CAREACE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng: thỏa thuận
2 tháng thử việc: hưởng 100% lương & đóng BHXH & Công ty tặng thẻ BH sức khỏe PVI
Ngày nghỉ theo quy định NN & nghỉ 1 ngày sinh nhật hưởng nguyên lương
Môi trường làm việc mở, cùng xây dựng phát triển
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để phát triển bản thân
Hưởng các chính sách kết hợp của Công ty và các công ty thành viên hiện hành.
Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và Chủ Nhật
Địa điểm làm việc: Tầng 3, tòa Việt Tower, số 1 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CAREACE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà Việt Tower, số 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

