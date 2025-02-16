Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 22,Tòa nhà Nam Cường, La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Theo dõi, quản lý các hợp đồng xây dựng – nắm các thông tin chi tiết về giá trị hợp đồng, thời gian thực hiện, các hạng mục cần hoàn thành.

Dựa vào dự toán trúng thầu, bóc tách chi phí để hạch toán.

Đọc kỹ dự toán công trình, bám sát vào bảng bóc tách chi phí - nắm chính xác định mức chi phí để khi xuất vật tư phải phù hợp với định mức dự toán

Theo dõi chi phí vật tư, chi phí nhân công, vận hành trang thiết bị... phát hiện kịp thời các khoản chênh lệch so với định mức – xác định nguyên nhân, các khoản chi phí khác ngoài kế hoạch dự toán...

Theo dõi nhật ký thi công để xác định chính xác mức tiêu hao nhiên liệu cụ thể của các máy thi công.

Lập – theo dõi bảng lương nhân công theo tiến độ thi công thực tế.

Theo dõi các khoản chi phí dở dang và tính giá thành cho từng công trình – hạng mục để phục vụ cho việc quyết toán tổng giá trị công trình xây dựng.

Lập các báo cáo công việc định kỳ theo quy định của doanh nghiệp.

Lập báo cáo tài chính định kỳ theo quý, bán niên, năm.

Độ tuổi: 25 - 40

Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên các chuyên ngành TCKT, ngân hàng,...

Có tối thiểu từ 3 năm kinh nghiệm làm kế toán (ưu tiên có kinh nghiệm ngành xây dựng)

Trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, văn hóa công ty thân thiện.

Được tham gia các Khóa đào tạo theo lộ trình ĐT của Công ty theo từng vị trí.

Thu nhập từ 12-17tr (Có kinh nghiệm cao mức thu nhập đàm phán)

Thời gian: từ thứ 2 – hết sáng thứ 7

Time: Từ 08h00’ – 12h00’ & 13h30’ – 17h30’

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo quy định của Pháp luật (Nghỉ lễ, Tết, tham gia BHYT, BHXH, BHTN)

Chế độ nghỉ mát, teambuilding, sinh nhật, thưởng Lễ, Tết theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi

