Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 61 Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy HN, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Nhiệm vụ 1_Giao dịch thường xuyên
- Thực hiện các giao dịch thu-chi tiền mặt.
- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng (rút séc, làm UNC, thanh toán quốc tế; mở các loại bảo lãnh; làm hồ sơ vay, hồ sơ hạn mức tín dụng ngân hàng...).
- Tính và trả lương, thưởng theo định kỳ.
- Hạch toán, ghi chép, lưu phiếu thu-chi, chứng từ ngân hàng, phiếu khác, sổ sách KT theo đúng qui định.
Nhiệm vụ 2 _ Thanh toán và thu hồi công nợ
- Xuất hóa đơn GTGT và hoàn thiện hồ sơ thanh toán theo từng hợp đồng.
- Theo dõi hợp đồng, công nợ và giám sát quá trình thanh toán của khách hàng, nhà cung cấp.
- Hàng tháng, hàng tuần cập nhật đối chiếu, phối hợp thu hồi công nợ với các phòng ban, các nhà cung cấp.
- Hỗ trợ các phòng ban kiểm tra, làm hợp đồng, Hồ sơ nghiệm thu, báo giá (khi cần).
- Đối chiếu công nợ định kỳ/cuối kỳ.
Nhiệm vụ 3_Thuế
- Hạch toán, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tổng hợp phân bổ chi phí, doanh thu, các phần hành kế toán vào phần mềm FAST.
- Kê khai thuế GTGT, TNCN hàng tháng. Tạm tính thuế TNDN.
- Làm các báo cáo thuế hàng quý, năm theo qui định.
- Lập BCTC năm, quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN.
- Trực tiếp giao dịch với cơ quan thuế khi có phát sinh.
- Ghi chép, lưu trữ hồ sơ chứng từ, sổ sách theo đúng qui định.
Nhiệm vụ 4_Báo cáo
- Lên bảng tính lãi các hợp đồng và báo cáo kết quả KD hàng tháng.
- Thực hiện lập kế hoạch và cân đối kế hoạch tài chính đề xuất thanh toán.
- Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Lãnh đạo.
- Thực hiện kiểm toán BCTC hàng năm.
Nhiệm vụ khác:
Làm việc với BHXH (Khai báo tăng/giảm, chốt sổ BHXH cho NV của công ty).
Mở sổ và theo dõi quản lý tài sản, hàng hóa của công ty. Định kỳ phối hợp với các bộ phận/phòng ban liên quan tiến hành kiểm kê.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Cấp trên.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán/Kiểm toán. Ưu tiên có Chứng chỉ KTT.
- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.
- Có Kiến thức chuyên sâu về luật và các qui định liên quan đến kế toán, thuế.
- Tiếng Anh cơ bản (đọc hiểu các điều khoản hợp đồng đối với các hợp đồng ký bằng tiếng nước ngoài).
- Trung thực, quyết đoán, cẩn thận.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm tiện ích văn phòng, phần mềm kế toán FAST.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 18 - 25 triệu/ tháng + Phụ cấp + thưởng.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tiếp cận với các thiết bị công nghệ hàng đầu thế giới.
- Hưởng các chế độ theo quy định của luật lao động và công ty.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN...
- Khám sức khỏe định kỳ theo tiêu chuẩn công ty.
- Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty
- Du lịch nghỉ dưỡng, team building hàng năm.
- Được hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nghiệp vụ trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 160, phố Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

