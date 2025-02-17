Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Kiểm tra, soát xét đối chiếu số liệu giữa các chi nhánh, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra số liệu chi tiết từng phần hành với sổ cái.

- Tính, trích khấu hao tài sản cố định, và phân bổ CCDC.

- Lập tờ khai thuế VAT, PIT, CIT theo quy định.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên môn Kế toán Tài chính hoặc các chuyên ngành có liên quan

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

- LCB: 12 -15tr (tùy theo năng lực) + Thưởng + Phụ Cấp

- Được ký HĐLĐ chính thức và thực hiện các quyền lợi về BHXH, BHYT...và các chế độ

của người lao động theo quy định của Nhà nước.

- Có chế độ nghỉ phép và phúc lợi rõ ràng, công khai, minh bạch cho CBNV.

- Cơ hội tiếp xúc với các chuyên gia người nước ngoài

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, đội ngũ CBNV chuyên nghiệp, giàu

năng lượng.

- Văn hóa công ty tạo động lực cho nhân viên phát triển, CBNV được tham gia các hoạt

động tri ân, vui chơi, giải trí, sinh nhật ...do Công ty thường xuyên tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU

