Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BITMOJI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 13, Ngõ 28, Phố Dương Khuê, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Kế toán tổng hợp

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Theo dõi, quản lý công nợ với khách hàng và nhà cung cấp

Kiểm tra, đối chiếu các số liệu giữa các sổ sách kế toán, đảm bảo tính chính xác và hợp lý của các báo cáo tài chính.

Lập báo cáo tài chính theo tháng, quý, năm theo yêu cầu của Ban giám đốc và các báo cáo với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật

Đảm bảo việc lưu trữ chứng từ kế toán, hồ sơ tài chính theo quy định của công ty và pháp luật.

Làm việc với ngân hàng, bảo hiểm, thuế

Phối hợp với các phòng ban khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính, kế toán

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: từ 6 tháng trở lên tại vị trí tương đương

Am hiểu các quy định về kế toán, thuế, và tài chính.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Excel,...) và các công cụ văn phòng khác.

Làm việc độc lập, làm việc nhóm

Giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH BITMOJI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 7 – 10 triệu, tùy theo năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động và có cơ hội thăng tiến.

Cơ hội đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Các phúc lợi khác như thưởng lễ tết, chế độ nghỉ phép,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BITMOJI VIỆT NAM

