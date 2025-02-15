Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BITMOJI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH BITMOJI VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 13, Ngõ 28, Phố Dương Khuê, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
Theo dõi, quản lý công nợ với khách hàng và nhà cung cấp
Kiểm tra, đối chiếu các số liệu giữa các sổ sách kế toán, đảm bảo tính chính xác và hợp lý của các báo cáo tài chính.
Lập báo cáo tài chính theo tháng, quý, năm theo yêu cầu của Ban giám đốc và các báo cáo với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật
Đảm bảo việc lưu trữ chứng từ kế toán, hồ sơ tài chính theo quy định của công ty và pháp luật.
Làm việc với ngân hàng, bảo hiểm, thuế
Phối hợp với các phòng ban khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính, kế toán
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: từ 6 tháng trở lên tại vị trí tương đương
Am hiểu các quy định về kế toán, thuế, và tài chính.
Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Excel,...) và các công cụ văn phòng khác.
Làm việc độc lập, làm việc nhóm
Giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY TNHH BITMOJI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động và có cơ hội thăng tiến.
Cơ hội đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Các phúc lợi khác như thưởng lễ tết, chế độ nghỉ phép,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BITMOJI VIỆT NAM
