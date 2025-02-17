Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

• Kiểm tra các hồ sơ, chứng từ kế toán viên đã hạch toán, đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp của các bộ hồ sơ, chứng từ và việc hạch toán theo đúng quy định hiện hành;

• Hoàn thành đầy đủ và đúng hạn việc kê khai, nộp thuế: thuế GTGT, thuế TNCN, thuế nhà thầu, thuế TNDN,...; và Báo cáo tài chính

• Thực hiện quyết toán thuế TNCN cho các CBCNV;

• Chịu trách nhiệm làm việc với các cơ quan chức năng có liên quan (Chi cục/Cơ quan thuế/ kiểm toán/...)

• Lưu trữ hồ sơ, chứng từ; đảm bảo tính đầy đủ, sắp xếp theo trình tự thống nhất;

• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán.

• Có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc kế toán thuế

• Đã từng có kinh nghiệm làm việc trong các công ty có lĩnh vực về xây dựng là một lợi thế

• Thành thạo tin học văn phòng

• Có khả năng đàm phán, xử lý tình huống tốt.

• Có trách nhiệm với công việc

Tại Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: up to 20M

Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật

Chỗ để xe free ngay dưới tòa nhà

Trong thời gian thử việc có 02 ngày nghỉ phép

Phụ cấp ăn trưa tại nhà ăn Công ty

Công ty cấp máy tính cánhân phục vụ công việc.

Lương tháng 13, thưởng lễ tết

Du lịch, teambuilding 2 lần/năm

Khám sức khỏe định kỳ1 lần/năm.

Đóng BH theo quy định của Pháp luật

Môi trường làm việc thân thiện.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7: 8h15 – 17h30 (mùa hè) & 8h15 – 17h00 (mùa đông), sáng thứ 7 từ 8h15 – 12h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings

