Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm ICP làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 700 USD

- Hạch toán doanh thu, các chi phí, nguồn tài sản, nguồn vốn, tiền thuế GTGT, những tài khoản khác,…

- Hạch toán các khoản thu Chi quỹ, tiền gửi

- Xuất hóa đơn GTGT hàng tháng

- Quản lý kiểm tra công nợ, tiền khấu hao, chi phí trả trước ….của doanh nghiệp.

- Kiểm tra công việc luân chuyển hàng tồn kho, giá nhập vào kho… tại từng kho của toàn công ty

- Theo dõi, tính toán và kết chuyển giá vốn bán

- Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu, báo cáo

- Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước

- Lập báo cáo đột suất, định kỳ hàng tháng, quý, năm:

+ Báo cáo kết quả kinh

+ Báo cáo dòng tiền

+ Báo cáo kết quả KPI

+ Báo cáo thuế