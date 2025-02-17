Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm ICP làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm ICP
- Hà Nội: Ô số 2
- BT7 Khu đô thị mới Vân Canh, xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 600 - 700 USD
- Hạch toán doanh thu, các chi phí, nguồn tài sản, nguồn vốn, tiền thuế GTGT, những tài khoản khác,…
- Hạch toán các khoản thu Chi quỹ, tiền gửi
- Xuất hóa đơn GTGT hàng tháng
- Quản lý kiểm tra công nợ, tiền khấu hao, chi phí trả trước ….của doanh nghiệp.
- Kiểm tra công việc luân chuyển hàng tồn kho, giá nhập vào kho… tại từng kho của toàn công ty
- Theo dõi, tính toán và kết chuyển giá vốn bán
- Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu, báo cáo
- Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước
- Lập báo cáo đột suất, định kỳ hàng tháng, quý, năm:
+ Báo cáo kết quả kinh
+ Báo cáo dòng tiền
+ Báo cáo kết quả KPI
+ Báo cáo thuế
Với Mức Lương 600 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm ICP Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm ICP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
