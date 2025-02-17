Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Dược Phẩm Thú Y Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường Di Ái, Di Trạch, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Kế toán thuế

Nhập hóa đơn đầu vào lên phần mềm misa thuế (đã cập nhật phần mềm xly hóa đơn đầu vào)

Kết hợp với KTT hoàn thiện chứng từ thuế

2) Hành chính:

Soạn thảo và theo dõi các hợp đồng lao động

Soạn các hợp đồng mua bán với các đại lý và các khách hàng Key

Chấm công , hỗ trợ KTT tính lương

Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến hành chính của công ty

3) Nội bộ

Kế toán công nợ phải thu : Theo dõi công nợ phải thu của khách hàng .

Đối chiếu công nợ phải thu của khách hàng, hàng ngày kiểm tra công nợ quá hạn thanh toán và nhắc nợ bộ phận SALE, và gọi điện cho khách hàng

4)Kế toán ngân hàng :

Kế toán ngân hàng :

Theo dõi các khoản tiền đi và về trên sổ ngân hàng, lập UNC thanh toán theo kế hoạch đã được duyệt

Vào số liệu các nghiêp vụ phát sinh ngân hàng thuế + nội bộ)

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành Kế toán

Có 3-4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hành chính - Nhân sự, Kế toán tổng hợp;

hành thạo tin học văn phòng (word, excel, powerpoint);

Chăm chỉ, nhiệt tình, chủ động; hòa nhã, tự tin; kỹ năng giao tiếp & xử lý tình huống tốt;

Ưu tiên các ứng viên có khả năng làm việc gắn bó, lâu dài.

Độ tuổi :30-40 tuổi

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Thú Y Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : thỏa thuận khi phỏng vấn, tối thiểu từ 11 triệu đồng trở lên

HĐLĐ và BHXH theo quy định của Pháp luật;

Được đào tạo, giao lưu và học hỏi, có cơ hội hoàn thiện và phát huy mọi lợi thế của bản thân.

Môi trường làm việc cởi mở, trẻ trung, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc; Được tham gia các chương trình teambuilding, nghỉ mát công ty tổ chức hàng/năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Thú Y Thịnh Vượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin