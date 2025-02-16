Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần DeVyt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

1. Kế toán thanh toán (30%)

- Thực hiện các thủ tục, hoàn thiện các bộ đề nghị thanh toán chi phí cho các bên bao gồm nhà thầu thi công, các chi phí tại công trường, văn phòng, chi phí tiếp khách....

- Lập kế hoạch các khoản cần thanh toán theo tuần gửi Ban tài chính tập đoàn để có nguồn tiền thanh toán cho nhà thầu đúng hạn

- Lập các phiếu thu, chi, ủy nhiệm chi trình ký KTT và Ban lãnh đạo

- Kiểm tra, theo dõi tạm ứng, thanh toán tạm ứng...

- Hạch toán phần mềm toàn bộ các phát sinh liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

2. Kế toán công nợ phải thu, phải trả (30%)

- Kiểm tra, theo dõi công nợ phải thu (tạm ứng, phải thu của khách hàng), phải trả (phải trả nhà cung cấp)

- Kiểm tra, lập biên bản đối chiếu công nợ với khách hàng, đối tác hàng tháng, quý theo yêu cầu

- Lập kế hoạch thanh toán công nợ định kỳ hàng tháng, kế hoạch thu hồi công nợ khách hàng.

- Báo cáo tổng hợp công nợ định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất

3. Hỗ trợ lập báo cáo thuế, báo cáo dòng tiền, báo cáo tài chính (20%)

- Thực hiện kê khai thuế GTGT, thuế môn bài theo quy định

- Lập báo cáo dòng tiền theo tuần/ tháng/quý/năm hoặc có yêu cầu đột xuất

- Hỗ trợ Kế toán trưởng kiểm tra số liệu để lập BCTC hàng tháng/quý/năm

4. Đề xuất các chính sách, lập và cải tiến các thủ tục, quy định, quy trình, biểu mẫu, định mức liên quan. (10%)

5. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/ đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên. (10%)

Yêu Cầu Công Việc

Kiến thức chuyên môn

- Đại học trở lên các ngành kế toán - tài chính,..

- Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, phần mềm kế toán như Bravo, ERP...

- Am hiểu về chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kế toán

Kỹ năng công việc

- Phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch, báo cáo

- Thuyết phục, đàm phán, tạo ảnh hưởng

- Tạo và duy trì các mối quan hệ

- Quản lý công việc & thời gian

Kinh nghiệm tối thiểu

- 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên trong lĩnh vực xây dựng)

Lưu ý đặc biệt

- Cần đức tính trung thực, cẩn trọng, chính xác, chi tiết, quyết đoán, mẫn cán

- Khả năng chịu áp lực công việc cao

Tại Công ty Cổ phần DeVyt Thì Được Hưởng Những Gì

- BHXH, nghỉ phép, lương tháng 13, khen thưởng hàng năm, thưởng lễ tết, chế độ Công đoàn đầy đủ.

- Được làm việc tại văn phòng 5 sao.

- Hỗ trợ ăn trưa tại Bếp ăn Công ty.

- Được cấp máy tính làm việc.

- Bảo hiểm sức khỏe hàng năm (từ cấp Trưởng/Phó phòng)

