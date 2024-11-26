Tuyển Kế toán tổng hợp Hộ Kinh Doanh Moyar làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 47 - 49 Nguyễn Ảnh Thủ phường Hiệp Thành Q12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHUNG:Kế Toán Tổng Hợp là người chịu trách nhiệm:

Tổ chức hệ thống dữ liệu, sổ sách kế toán chuẩn chỉnh, Logic, độ tin cậy cao.

Kiểm soát tính tuân thủ phòng ban, các rủi ro hoạt động, rủi ro tài chính, rủi ro Thuế cho công ty.

Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả của hệ thống TCKT.

Tham mưu, tư vấn những vấn đề liên quan đến công tác tài chính kế toán cho BOD

Thực hiện các công việc & hỗ trợ vận hành và phát triển phòng ban.

2.NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH

2.1Xây dựng hệ thống TCKT:

Tổ chức kế toán các phần hành hiệu quả theo kế hoạch phát triển công ty.

Tổ chức và xây dựng, tối ưu các quy trình, quy định hạch toán đảm báo tính nhất quán và chuẩn chỉnh số liệu.

Xây dựng các quy trình kiểm soát hiệu quả kinh doanh của công ty, theo dõi và đánh giá, phản hồi thông tin kịp thời.

Nắm vững và tối ưu các hệ thống phần mềm, kết nối dữ liệu, tối ưu hiệu quả nguồn lực các phòng ban công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngành Tài Chính - Kế Toán.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty.

Độ tuổi: 1992 - 1999

Có tính chính trực, cẩn thận cao trong công việc.

Kỹ năng sử dụng excel thành thạo, chuyên sâu, kỹ năng xử lý data lớn, sản TMDT.

Nắm vững về các chính sách thuế, có kinh nghiệm quyết toán thuế, làm việc với kiểm toán, ngân hàng.

Có khả năng giao tiếp & khả năng thuyết trình, phản biện logic, quản lý đội nhóm và đào tạo phát triển nhân sự.

Chịu áp lực công việc, có tinh thần ham học và đóng góp vì mục tiêu phát triển chung của công ty.

Cam kết hoàn thành các công việc và kế hoạch đã được giao.

Tại Hộ Kinh Doanh Moyar Thì Được Hưởng Những Gì

1. QUYỀN HẠN

Lập kế hoạch phát triển nguồn nhân sự kế toán theo yêu cầu phát triển của công ty.

KTTH được quyền kiểm soát tình hình thực hiện, tuân thủ về việc sử dụng chi phí, ngân sách của tất cả các phòng ban.

Ký duyệt thanh toán các khoản chi phí theo ủy quyền của BOD và quy định của công ty.

Các quyền hạn khác theo quy định trong Điều lệ công ty và theo quy định của Pháp luật.

2. THU NHẬP & CHÍNH SÁCH PHÚ LỢI

Lương thưởng hấp dẫn: Cơ chế thưởng dựa vào doanh thu của shop, giúp bạn có thu nhập xứng đáng với nỗ lực.

Hỗ trợ ăn trưa: Moyar hỗ trợ tiền ăn trưa, giúp bạn yên tâm làm việc và tận hưởng bữa trưa thoải mái.

Teambuilding hàng năm: Cùng nhau tham gia các hoạt động teambuilding để gắn kết và thư giãn.

Môi trường trẻ trung: Moyar luôn khuyến khích các bạn thử nghiệm, sẵn sàng sai và sửa sai, tạo điều kiện để học hỏi và phát triển.

Đóng góp ý kiến: Mọi ý kiến đều được trân trọng và lắng nghe, bạn sẽ có cơ hội tham gia vào sự phát triển của Moyar.

Địa điểm làm việc: Văn phòng đặt tại Quận 12, thuận tiện và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Moyar

