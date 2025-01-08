Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Transalign làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tham gia vào việc thu thập, xử lý, phân loại, tổng hợp, kiểm tra, đối chiếu chứng từ kế toán.

Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản trị.

Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời.

Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc quản lý, kiểm soát tài sản, công nợ của công ty.

Tham gia vào việc xây dựng, triển khai các quy định, quy chế về kế toán của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng và ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi dưới 30 tuổi

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành nghề liên quan.

Nắm vững nghiệp vụ kế toán, các quy định về kế toán, thuế.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, Excel, Word.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng chịu áp lực cao.

Tại Công ty cổ phần Transalign Thì Được Hưởng Những Gì

Lương phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, teambuilding.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Transalign

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin