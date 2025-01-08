Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Transalign làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Transalign
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Công ty cổ phần Transalign

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần Transalign

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tham gia vào việc thu thập, xử lý, phân loại, tổng hợp, kiểm tra, đối chiếu chứng từ kế toán.
Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản trị.
Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời.
Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc quản lý, kiểm soát tài sản, công nợ của công ty.
Tham gia vào việc xây dựng, triển khai các quy định, quy chế về kế toán của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng và ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi dưới 30 tuổi
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành nghề liên quan.
Nắm vững nghiệp vụ kế toán, các quy định về kế toán, thuế.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, Excel, Word.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Có khả năng chịu áp lực cao.

Tại Công ty cổ phần Transalign Thì Được Hưởng Những Gì

Lương phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, teambuilding.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Transalign

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Transalign

Công ty cổ phần Transalign

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Số 202 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

