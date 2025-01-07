Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HT GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 183/76 Nguyễn Văn Khối, Phường 8, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

+ Lập kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính, giám sát việc thực hiện kế hoạch tài chính.

+ Thực hiện: kế toán thanh toán, kế toán ngân hàng, kế toán lương, kế toán kho (có bạn hỗ trợ), kế toán công nợ, kế toán thuế và quyết toán thuế, báo cáo thuế (bên thuế là chính).

+ Kiểm tra, giám sát, thực hiện các khoản thu, chi; Các nghĩa vụ thu, nộp; Theo dõi, đôn đốc và xử lý công nợ.

+ Tổ chức kiểm kê, đối chiếu số liệu hàng hoá, thiết bị tồn kho định kỳ.

+ Phân tích thông tin, số liệu tài chính, kế toán từ đó đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu tài chính công ty.

+ Cập nhật các thông tư, nghị định, quy định mới phục vụ công tác tài chính kế toán.

Yêu Cầu Công Việc

+ Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Tài chính kế toán, Tài chính ngân hàng, Kiểm toán, Kế toán.

+ Am hiểu có quy định chính sách của nhà nước liên quan đến tổ chức công tác kế toán tổng hợp.

+ Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm kế toán (Fast, Misa, ...).

+ Trung thực, cẩn trọng, trách nhiệm cao và tâm huyết với công việc, tác phong tốt.

+ Xác định gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

1. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ

2. Xét tăng lương định kỳ 12 tháng/lần 5%-10%

3. Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13,...

5. Hưởng BHXH, BHYT, chế độ thai sản theo qui định nhà nước.

6. Hưởng phúc lợi công ty: giả 20-30% khi mua sản phẩm công ty.

7. Phép năm: 12 ngày/năm.

8. Khám sức khoẻ định kỳ: 1 lần/năm

9. Ngoại khóa, du lịch nghỉ mát hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HT GROUP

