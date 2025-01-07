Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ phần Định Gia Nét làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào sổ sách.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán đảm bảo đầy đủ, chính xác và an toàn.

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để cung cấp thông tin kế toán cần thiết.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Thực hiện báo cáo dự báo dòng tiền, cân đối chi phí cho Giám đốc nắm.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ 28-35 tuổi, tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học chuyên ngành kế toán (ưu tiên ứng viên biết giao tiếp tiếng Nhật)

Có kinh nghiệm làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo tồn kho, thuế thu nhập cá nhân.

Biết nhập liệu kế toán - Biết sử dụng phần mềm báo cáo kế toán, xuất hóa đơn theo phần mềm..

Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word, Powerpoint).

Tại Công Ty Cổ phần Định Gia Nét Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cao, cạnh tranh: từ 14- 17 triệu

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7(T7 nghỉ cách tuần)

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, tết, nghỉ phép, nghỉ ốm đau

Khám sức khỏe định kỳ

Lương tháng 13

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động và các tiêu chuẩn theo quy định của Công ty.

Làm việc tại: 127 Lê Văn Chí, Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Định Gia Nét

