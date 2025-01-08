Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC VIỆT NAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 92b, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.
Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào sổ sách.
Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và an toàn.
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để cung cấp thông tin kế toán cần thiết.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp trong các công ty sản xuất.
Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting,...).
Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.
Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu và lập báo cáo.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm. (Mức lương cụ thể sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn)
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty.
Môi trường làm việc năng động và thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 92B Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

