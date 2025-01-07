Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP XUYÊN Á ĐẠI THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP XUYÊN Á ĐẠI THÀNH
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1177 Quốc Lộ 50, Phong Phú, Bình Chánh (Khu Làng ĐH Phía Nam, Sát Q8 Và Q7), Quận 8, Quận 8
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
CTV, TTS có chuyên ngành Kế Toán và Kiểm Toán năm 3, năm 4 chuẩn bị đi làm tìm cơ hội Thực Tập tại DN và Kiếm Thu Nhập Part-Time.
Vào sổ sách trên MISA theo cấp Quản Lý Hướng Dẫn.
Sắp xếp hồ sơ chứng từ của Công Ty.
Quản lý hàng hoá tồn kho bằng phần mềm KIOTVIET
Tham gia các khoá tập huấn tại DN.
Làm các CV Kế Toán theo hướng dẫn cấp Quản Lý.
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh Viên Năm 3,4. Học chuyên ngành Kế Toán/Kiểm Toán.
Biết sử dụng MISA là lợi thế.
Chăm chỉ, trung thực, tỉ mỉ và đặc biệt phải Kiên Trì.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP XUYÊN Á ĐẠI THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương làm việc Part-Time.
Học thực tế các nghiệp vụ của Doanh Nghiệp về Thuế, BHXH, Hồ Sơ Chứng Từ.
Đào tạo về kế toán tại Doanh Nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP XUYÊN Á ĐẠI THÀNH
