Tuyển Kế toán tổng hợp Liên Hiệp Hợp Tác Xã Liên Minh Kinh Tế Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Liên Hiệp Hợp Tác Xã Liên Minh Kinh Tế Miền Nam
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 03 Trương Định, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Kiểm tra kiểm soát upload dữ liệu, chứng từ ,sổ sách trên Misa, Amis
Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN định kì tháng, quý, năm
Báo tăng/giảm BHXH
Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của trưởng nhóm
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đăng trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán.
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trở lên về công việc kế toán tổng hợp
Thành thạo Excel, Phần mềm Misa
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trở lên về công việc kế toán tổng hợp
Thành thạo Excel, Phần mềm Misa
Tại Liên Hiệp Hợp Tác Xã Liên Minh Kinh Tế Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 10.000.000đ – 12.000.000đ/Tháng
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch hàng năm...
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8h00 – 17h00), thứ 7 ( 8h00 – 12h00)
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch hàng năm...
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8h00 – 17h00), thứ 7 ( 8h00 – 12h00)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Liên Hiệp Hợp Tác Xã Liên Minh Kinh Tế Miền Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI