Tuyển Kế toán tổng hợp Liên Hiệp Hợp Tác Xã Liên Minh Kinh Tế Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 03 Trương Định, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm tra kiểm soát upload dữ liệu, chứng từ ,sổ sách trên Misa, Amis

Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN định kì tháng, quý, năm

Báo tăng/giảm BHXH

Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của trưởng nhóm

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đăng trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán.

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trở lên về công việc kế toán tổng hợp

Thành thạo Excel, Phần mềm Misa

Tại Liên Hiệp Hợp Tác Xã Liên Minh Kinh Tế Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000đ – 12.000.000đ/Tháng

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch hàng năm...

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8h00 – 17h00), thứ 7 ( 8h00 – 12h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Liên Hiệp Hợp Tác Xã Liên Minh Kinh Tế Miền Nam

