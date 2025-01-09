Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Tường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Tường
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 480B Nguyễn Thị Thập, Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Xuất hóa đơn GTGT; làm hợp đồng; tổng hợp công nợ phải thu, phải trả;
Tổng hợp chứng từ đầu ra, đầu vào, hoạch toán chi phí và các nghiệp vị kế toán phát sinh theo quy định hiện hành về kế toán;
Lập báo cáo thuế định kỳ tháng/quý/năm và BCTC năm;
Thực hiện các công việc khác của kế toán theo sự phân công của Ban giám đốc.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành kiểm toán, kế toán.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm biết báo cáo thuế
Có hiểu biết về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kế toán tài chính.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, nắm rõ các quy định về thuế,..
Có trách nhiệm với công việc, chịu khó, cẩn thận và bảo mật tốt.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel,..), các phần mềm kế toán (Misa).
Tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Tường Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước (BHYT,BHXH...)
Được tham gia du lịch cùng công ty.
Tham gia các sự kiện của Công ty.
Lương tháng 13, thưởng lễ tết theo quy định Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Tường
