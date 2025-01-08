Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đặng Gia Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 77 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Kế toán tổng hợp

- Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh

- Kiểm tra đối chiếu quỹ tiền mặt, sao kê ngân hàng

- Kiểm tra đối chiếu giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

- Hạch toán tập hợp hạch toán nghiệp vụ khi phát sinh cuối tháng, phân bổ CCDC, KHTSCĐ, nghiệp vụ khác

- Theo dõi đối chiếu công nợ phải thu, phải trả

- Báo cáo thuế hàng quý (GTGT, TNCN, TNDN), Báo cáo quyết toán năm

- Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán và các báo cáo khác khi có yêu cầu

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định

Yêu Cầu Công Việc

- Thói quen sử dụng công nghệ AI trong công việc

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đặng Gia Trang Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 13.000.000 - 15.000.000

Thưởng lương tháng 13.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Được hướng dẫn và tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, chuyên môn.

Du lịch hàng năm.

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đặng Gia Trang

