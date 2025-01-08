Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đặng Gia Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đặng Gia Trang
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đặng Gia Trang

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đặng Gia Trang

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 77 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

- Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh
- Kiểm tra đối chiếu quỹ tiền mặt, sao kê ngân hàng
- Kiểm tra đối chiếu giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Hạch toán tập hợp hạch toán nghiệp vụ khi phát sinh cuối tháng, phân bổ CCDC, KHTSCĐ, nghiệp vụ khác
- Theo dõi đối chiếu công nợ phải thu, phải trả
- Báo cáo thuế hàng quý (GTGT, TNCN, TNDN), Báo cáo quyết toán năm
- Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán và các báo cáo khác khi có yêu cầu
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thói quen sử dụng công nghệ AI trong công việc

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đặng Gia Trang Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 13.000.000 - 15.000.000
Thưởng lương tháng 13.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Được hướng dẫn và tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, chuyên môn.
Du lịch hàng năm.
Có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đặng Gia Trang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đặng Gia Trang

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đặng Gia Trang

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 554-556 Nguyễn Thị Rành, Ấp Bàu Tròn, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

