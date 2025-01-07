Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 154A Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự,

Thanh toán và lưu các khoản chi phí nội bộ trong tháng, lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học và an toàn

Giao dịch với Ngân hàng

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, quyết toán thuế TNDN

Các báo cáo nội bộ đột xuất theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng được tiếng Trung hoặc tiếng Anh (ưu tiên thành thạo tiếng Trung)

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương.

Tốt nghiệp tối thiểu Cao đẳng chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

Sử dụng thành thạo Word, Excel, ...

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH LANBENA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 15,000,000 VND – 20,000,000 VND

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty: sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thưởng Lễ, Tết, thưởng thâm niên, thưởng cuối năm...

Thanh toán lương đúng hạn và tham gia đầy đủ Bảo hiểm bắt buộc.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Môi trường làm việc trẻ trung, có cơ hội sử dụng tiếng Trung hàng ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LANBENA

