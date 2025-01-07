Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH 88 MUSIC ENTERTAINMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 179 Tôn Dật Tiên, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra và cập nhật chính xác số liệu doanh thu của doanh nghiệp hàng tuần/tháng

Kiểm tra, đối chiếu với file thu tiền hàng ngày, tiến hành hạch toán các giao dịch thu được thanh toán qua tài khoản ngân hàng

Xử lý hồ sơ ngân hàng: bảo lãnh, cam kết tín dụng, vay, lãi vay,...

Giao dịch ngân hàng: Nộp, rút tiền mặt, ủy nhiệm chi, các hồ sơ liên quan

Theo dõi ,kiểm tra các khoản chiết khấu cho khách hàng

Cập nhật, theo dõi, báo cáo công nợ phải thu cuối kỳ hàng tuần/ tháng và bất kỳ khi nào có yêu cầu

Xuất hóa đơn GTGT, Lập & nộp tờ khai thuế GTGT,TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý

Lập phiếu thu, phiếu chi, báo cáo quỹ TM.

Tính toán phân bổ giá vốn hàng hóa dịch vụ.

Theo dõi về các khoản mục chi phí thực tế phát sinh

Theo dõi các khoản TSCĐ, CCDC , thực hiện khấu hao, phân bổ vào cuối kỳ kế toán.

Lập báo cáo thuế, Báo cáo tài chính hàng quý, năm theo pháp luật hiện hành.

Tham gia cung cấp tài liệu, giải trình với cơ quan thuế, kiểm toán khi được yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tốt nghiệp Đại Học/cao đẳng (chính quy) chuyên ngành Kế toán

Có khả năng tổng hợp, phân tích và xử lý công việc tốt;

Kỹ năng giao tiếp tốt, tỉ mĩ, cẩn thận, chịu được áp lực cao;

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán: MISA, thành thạo về việc xử lý xuất, nhập tồn hàng hóa, tin học văn phòng;

Nắm rõ quy định và các Thông tư, Nghị định về kế toán và thuế.

Tại CÔNG TY TNHH 88 MUSIC ENTERTAINMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – Thứ 6 (Làm online sáng Thứ 7). Sáng 9h00 ð 12h00, Chiều 13h00- 18h

Lương cạnh tranh

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện

Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, BHTN

Hỗ trợ cơm trưa

Teambuilding : 1 - 2 lần/năm

Ưu tiên các bạn làm trong ngành giải trí, dịch vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 88 MUSIC ENTERTAINMENT

