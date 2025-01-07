Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ATZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ATZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ATZ
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ATZ

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ATZ

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: VP 2.08, Lầu 2, Toà nhà St. Moritz, 1014 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Công tác với Cơ quan Nhà nước: Thuế, Thực hiện & nộp các báo cáo Thuế Quý/Năm đúng hạn.
Chịu trách nhiệm giao dịch với các ngành chức năng, các đối tác như công ty kiểm toán, ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp...
Theo dõi công cụ dụng cụ (CCDC), tài sản, phân bổ chi phí theo quy định. Đối chiếu số liệu và thống kê chi tiết dữ liệu phân bổ CCDC, tài sản cố định (TSCD), chi phí (CP)... Giám sát việc sử dụng chi phí, tài sản của công ty, phát hiện các trường hợp sử dụng chi phí, tài sản không đúng mục đích, có trách nhiệm báo cáo và đề xuất xử lý.
Kiểm tra và đối soát việc hạch toán chứng từ so với thực tế (hóa đơn, sổ phụ, tờ khai, CI...) vào phần mềm MISA, tệp quản lý.
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán. Nhập liệu, kiểm tra và lưu trữ hóa đơn, chứng từ kế toán đầu vào, đầu ra theo đúng quy định pháp luật.
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến doanh thu, chi phí, các khoản phải thu, phải trả.
Phối hợp với các bộ phận liên quan thu và quản lý doanh thu bán hàng, thanh quyết toán các khoản thu chi đối với nhân viên công ty, nhà cung cấp và khách hàng.
Nhập liệu, xử lý các lệnh thanh toán, chứng từ giải ngân với ngân hàng. Thủ quỹ tiền mặt, quản lý và theo dõi các khoản thu chi bằng tiền mặt.
Theo dõi dòng tiền, công nợ và cập nhật, lên lịch thanh toán.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng chịu đựng áp lực cao trong công việc
Tốt nghiệp đại học chuên ngành Kế toán, tài chính – ngân hàng, kiểm toán
Kinh nghiệm làm việc: kinh nghiệm làm việc cụ thể trong ngành kế toán ít nhất từ 3 năm, đã từng phụ trách công việc về kế toán thuế
Thành thạo tin học văn phòng và có hiểu biết về phần mềm kế toán Misa
Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh: có khả năng đọc, hiểu và soạn thảo các tài liệu/chứng từ/hợp đồng...làm việc, trao đổi với các đối tác, khách hàng... khi cần
Kiến thức về pháp lý: Am hiểu và nắm rõ các quy định của Nhà nước liên quan đến vấn đề kế toán - tài chính Doanh nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ATZ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương / thưởng hấp dẫn.
Ký hợp đồng lao động, có bảo hiểm.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Hoạt động ngoại khóa, du lịch.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.
Làm việc 5 ngày/tuần (Thứ 2 - Thứ 6)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ATZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ATZ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ATZ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: VP 2.08, Lầu 2, Tòa nhà St. Moritz, 1014 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

