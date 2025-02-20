Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Xây Dựng - Công Nghệ Môi Trường Nano làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - 661E/29 Đường Võ Văn Kiệt, KV. Bình Yên A, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ, Quận Bình Thuỷ

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Tổ chức và thực hiện tất cả các công việc liên quan đến kế toán và tài chính theo yêu cầu của Công ty, phù hợp với quy định của ngành.

+ Quản lý và đảm bảo tính hợp pháp của hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp.

+ Hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ khai thuế, báo cáo tài chính.

+ Kiểm soát, hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại đơn vị.

+ Giải quyết các vấn đề tài chính; tham mưu cho lãnh đạo đảm bảo nguồn lợi tài chính cho doanh nghiệp.

+ Lên các kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận kế toán.

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Am hiểu về chính sách thuế, quy định về kế toán;

+ Thành thạo phần mềm kế toán Misa;

+ Khả năng tổng hợp, phân tích tốt, chính xác;

+ Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt;

+ Năng động, nhiệt tình và trung thực trong công việc;

+ Khả năng giải quyết tình huống, khéo léo;

+ Có sức khoẻ tốt, chịu được áp lực cao trong công việc;

+ Có tác phong cẩn thận, chặt chẽ và có tính kỷ luật cao;

+ Luôn gương mẫu trong hành xử, giao tiếp, luôn sẵn lòng giúp đỡ đồng nghiệp

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng - Công Nghệ Môi Trường Nano Thì Được Hưởng Những Gì

+ Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

+ Nghỉ các ngày lễ theo quy định được hưởng 100% lương cơ bản.

+ Được tăng lương định kỳ theo quy định của Công ty.

- Thời gian làm việc: 8h/ngày từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hằng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng - Công Nghệ Môi Trường Nano

