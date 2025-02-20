Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Xây Dựng - Công Nghệ Môi Trường Nano làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Xây Dựng - Công Nghệ Môi Trường Nano
- Cần Thơ:
- 661E/29 Đường Võ Văn Kiệt, KV. Bình Yên A, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ, Quận Bình Thuỷ
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
+ Tổ chức và thực hiện tất cả các công việc liên quan đến kế toán và tài chính theo yêu cầu của Công ty, phù hợp với quy định của ngành.
+ Quản lý và đảm bảo tính hợp pháp của hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp.
+ Hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ khai thuế, báo cáo tài chính.
+ Kiểm soát, hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại đơn vị.
+ Giải quyết các vấn đề tài chính; tham mưu cho lãnh đạo đảm bảo nguồn lợi tài chính cho doanh nghiệp.
+ Lên các kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận kế toán.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Thành thạo phần mềm kế toán Misa;
+ Khả năng tổng hợp, phân tích tốt, chính xác;
+ Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt;
+ Năng động, nhiệt tình và trung thực trong công việc;
+ Khả năng giải quyết tình huống, khéo léo;
+ Có sức khoẻ tốt, chịu được áp lực cao trong công việc;
+ Có tác phong cẩn thận, chặt chẽ và có tính kỷ luật cao;
+ Luôn gương mẫu trong hành xử, giao tiếp, luôn sẵn lòng giúp đỡ đồng nghiệp
Tại Công Ty TNHH Xây Dựng - Công Nghệ Môi Trường Nano Thì Được Hưởng Những Gì
+ Nghỉ các ngày lễ theo quy định được hưởng 100% lương cơ bản.
+ Được tăng lương định kỳ theo quy định của Công ty.
- Thời gian làm việc: 8h/ngày từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hằng tuần.
- Thời gian làm việc:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng - Công Nghệ Môi Trường Nano
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
