Tuyển Kiến trúc sư Công Ty CP Tư Vấn Công Nghệ, Thiết Bị Và Kiểm Định Xây Dựng - Coninco làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

- Thiết kế kiến trúc từ giai đoạn thiết kế concept đến thiết kế bản vẽ thi công.

- Viết thuyết minh dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Kiểm tra chất lượng hồ sơ thiết kế.

- Lập tiến độ dự án và theo dõi tiến độ.

- Tổ chức và phối hợp nhân sự thực hiện dự án.

- Làm việc với các bộ môn kỹ thuật liên quan: kết cấu, cơ điện, dự toán,...

- Giao dịch và làm việc với Chủ đầu tư, các nhà tư vấn liên quan, các Sở ban ngảnh, nhà thầu thi công về các vấn đề liên quan đến công trình nhằm đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, tiến độ và tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn ban hành.

- Tư vấn và hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế: thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế nội thất, thiết kế cảnh quan.

- Cập nhật và hướng dẫn các thành viên trong nhóm các quy định của Nhà nước về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn và các thủ tục có liên quan đến thiết kế.

- Báo cáo tiến độ thực hiện công việc trực tiếp cho chủ nhiệm dự án, giám đốc trung tâm.

- Các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.