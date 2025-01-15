Tuyển Kiến trúc sư Công Ty CP Tư Vấn Công Nghệ, Thiết Bị Và Kiểm Định Xây Dựng - Coninco làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Công Ty CP Tư Vấn Công Nghệ, Thiết Bị Và Kiểm Định Xây Dựng - Coninco
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2025
Công Ty CP Tư Vấn Công Nghệ, Thiết Bị Và Kiểm Định Xây Dựng - Coninco

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty CP Tư Vấn Công Nghệ, Thiết Bị Và Kiểm Định Xây Dựng - Coninco

Mức lương
1,000 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TT kiến trúc 1 (T.A1), tầng 5 Tòa nhà CONINCO, số 4 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, HN

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD

- Thiết kế kiến trúc từ giai đoạn thiết kế concept đến thiết kế bản vẽ thi công.
- Viết thuyết minh dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi.
- Kiểm tra chất lượng hồ sơ thiết kế.
- Lập tiến độ dự án và theo dõi tiến độ.
- Tổ chức và phối hợp nhân sự thực hiện dự án.
- Làm việc với các bộ môn kỹ thuật liên quan: kết cấu, cơ điện, dự toán,...
- Giao dịch và làm việc với Chủ đầu tư, các nhà tư vấn liên quan, các Sở ban ngảnh, nhà thầu thi công về các vấn đề liên quan đến công trình nhằm đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, tiến độ và tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn ban hành.
- Tư vấn và hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế: thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế nội thất, thiết kế cảnh quan.
- Cập nhật và hướng dẫn các thành viên trong nhóm các quy định của Nhà nước về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn và các thủ tục có liên quan đến thiết kế.
- Báo cáo tiến độ thực hiện công việc trực tiếp cho chủ nhiệm dự án, giám đốc trung tâm.
- Các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty CP Tư Vấn Công Nghệ, Thiết Bị Và Kiểm Định Xây Dựng - Coninco Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Tư Vấn Công Nghệ, Thiết Bị Và Kiểm Định Xây Dựng - Coninco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Tư Vấn Công Nghệ, Thiết Bị Và Kiểm Định Xây Dựng - Coninco

Công Ty CP Tư Vấn Công Nghệ, Thiết Bị Và Kiểm Định Xây Dựng - Coninco

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 4 Phố, Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

