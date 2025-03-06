Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Kiến trúc Quốc tế Times Mirror làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty Cổ phần Kiến trúc Quốc tế Times Mirror
Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: H30 ngõ 68 trung kính, yên hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
Thực hiện công tác thiết kế hồ sơ bản vẽ từ giai đoạn thiết kế ý tưởng (concept) tới triển khai bản vẽ thi công (2D-3D)
Quản lý các hồ sơ thiết kế.
Các công việc khác và chi tiết trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đúng chuyên ngành Kiến trúc công trình, chuyên ngành xây dựng,...
Thành thạo tốt các phần mềm 3Dsmax, Sketchup (ưu tiên), Revit Architecture (ưu tiên), Corona, Autocad, Photoshop, Lumion, tin học văn phòng và các kỹ năng máy tính cơ bản.
Am hiểu quy chuẩn, tiêu chuẩn về thiết kế - thi công.
Nắm vững các quy định của pháp luật về luật chuyên ngành xây dựng trong lĩnh vực quy hoạch;
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và tư cách đạo đức tốt.
Thành thạo tốt các phần mềm 3Dsmax, Sketchup (ưu tiên), Revit Architecture (ưu tiên), Corona, Autocad, Photoshop, Lumion, tin học văn phòng và các kỹ năng máy tính cơ bản.
Am hiểu quy chuẩn, tiêu chuẩn về thiết kế - thi công.
Nắm vững các quy định của pháp luật về luật chuyên ngành xây dựng trong lĩnh vực quy hoạch;
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và tư cách đạo đức tốt.
Tại Công ty Cổ phần Kiến trúc Quốc tế Times Mirror Thì Được Hưởng Những Gì
Lương khởi điểm 9 - 14 triệu (cụ thể trao đổi khi phỏng vấn và năng lực ứng viên)
triệu
Các khoản tính theo lương: Đảm bảo đúng quyền lợi của người lao động về chế độ nghỉ phép, lễ tết, chế độ thưởng; làm thêm giờ, tăng ca...
Đóng BHXH theo đúng quy định của pháp luật.
triệu
Các khoản tính theo lương: Đảm bảo đúng quyền lợi của người lao động về chế độ nghỉ phép, lễ tết, chế độ thưởng; làm thêm giờ, tăng ca...
Đóng BHXH theo đúng quy định của pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kiến trúc Quốc tế Times Mirror
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI