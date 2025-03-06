Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Kiến trúc Quốc tế Times Mirror làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: H30 ngõ 68 trung kính, yên hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Thực hiện công tác thiết kế hồ sơ bản vẽ từ giai đoạn thiết kế ý tưởng (concept) tới triển khai bản vẽ thi công (2D-3D)

Quản lý các hồ sơ thiết kế.

Các công việc khác và chi tiết trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đúng chuyên ngành Kiến trúc công trình, chuyên ngành xây dựng,...

Thành thạo tốt các phần mềm 3Dsmax, Sketchup (ưu tiên), Revit Architecture (ưu tiên), Corona, Autocad, Photoshop, Lumion, tin học văn phòng và các kỹ năng máy tính cơ bản.

Am hiểu quy chuẩn, tiêu chuẩn về thiết kế - thi công.

Nắm vững các quy định của pháp luật về luật chuyên ngành xây dựng trong lĩnh vực quy hoạch;

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và tư cách đạo đức tốt.

Tại Công ty Cổ phần Kiến trúc Quốc tế Times Mirror Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm 9 - 14 triệu (cụ thể trao đổi khi phỏng vấn và năng lực ứng viên)

Các khoản tính theo lương: Đảm bảo đúng quyền lợi của người lao động về chế độ nghỉ phép, lễ tết, chế độ thưởng; làm thêm giờ, tăng ca...

Đóng BHXH theo đúng quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kiến trúc Quốc tế Times Mirror

