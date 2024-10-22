Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Ô Tô Hợp Nhất Miền Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 50 Triệu

Mức lương 25 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 16/1B đường dẫn cầu Phú Long, Lái Thiêu, Thuận An

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

Lên kế hoạch tìm kiếm, phát triển tệp khách hàng hằng ngày Chăm sóc các khách hàng trước, trong và sau bán Thực hiện kế hoạch marketing online, offline. Tiếp xúc khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả bằng điện thoại, thư, thư điện tử, gặp mặt. Tuân theo tất cả các thủ tục và chính sách bán hàng Phòng Kinh Doanh. Hỗ trợ khách hàng các thủ tục đăng ký, đăng kiểm khi khách hàng có nhu cầu. Tuân thủ các chính sách và quy trình của Công ty ban hành. Tham gia tất cả các buổi đào tạo về sản phẩm và quy trình bán hàng được yêu cầu. Báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng bán hàng và Ban giám đốc các công việc được giao theo quy định của Công ty.

Lên kế hoạch tìm kiếm, phát triển tệp khách hàng hằng ngày

Chăm sóc các khách hàng trước, trong và sau bán

Thực hiện kế hoạch marketing online, offline.

Tiếp xúc khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả bằng điện thoại, thư, thư điện tử, gặp mặt.

Tuân theo tất cả các thủ tục và chính sách bán hàng Phòng Kinh Doanh.

Hỗ trợ khách hàng các thủ tục đăng ký, đăng kiểm khi khách hàng có nhu cầu.

Tuân thủ các chính sách và quy trình của Công ty ban hành.

Tham gia tất cả các buổi đào tạo về sản phẩm và quy trình bán hàng được yêu cầu.

Báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng bán hàng và Ban giám đốc các công việc được giao theo quy định của Công ty.

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ/, từ trung cấp trở lên Có ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt Tin học văn phòng thành thạo, Anh văn giao tiếp là một lợi thế Đam mê kinh doanh. động lực kiếm tiền lớn Có kinh nghiệm sales là 1 lợi thế. Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Nam/ Nữ/, từ trung cấp trở lên

Có ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt

Tin học văn phòng thành thạo, Anh văn giao tiếp là một lợi thế

Đam mê kinh doanh. động lực kiếm tiền lớn

Có kinh nghiệm sales là 1 lợi thế.

Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Tại Công Ty TNHH Ô Tô Hợp Nhất Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ 25 – 50 triệu (không giới hạn). Thưởng hiệu quả kinh doanh, vượt chỉ tiêu tháng, quý, năm. Hỗ trợ Marketing 5 – 10 triệu/tháng Được ký HĐLĐ chính thức và tham gia BHXH đầy đủ. Thưởng lễ, Tết, tháng 13, sinh nhật, team building Được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn Đội ngũ quản lí nhiệt tình, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo. Có cơ hội thăng tiến cao trong sự nghiệp.

Thu nhập hấp dẫn từ 25 – 50 triệu (không giới hạn).

Thưởng hiệu quả kinh doanh, vượt chỉ tiêu tháng, quý, năm.

Hỗ trợ Marketing 5 – 10 triệu/tháng

Được ký HĐLĐ chính thức và tham gia BHXH đầy đủ.

Thưởng lễ, Tết, tháng 13, sinh nhật, team building

Được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn

Đội ngũ quản lí nhiệt tình, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo.

Có cơ hội thăng tiến cao trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ô Tô Hợp Nhất Miền Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin