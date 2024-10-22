Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Ô Tô Hợp Nhất Miền Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty TNHH Ô Tô Hợp Nhất Miền Nam
- Bình Dương: 16/1B đường dẫn cầu Phú Long, Lái Thiêu, Thuận An
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 25 - 50 Triệu
Lên kế hoạch tìm kiếm, phát triển tệp khách hàng hằng ngày
Chăm sóc các khách hàng trước, trong và sau bán
Thực hiện kế hoạch marketing online, offline.
Tiếp xúc khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả bằng điện thoại, thư, thư điện tử, gặp mặt.
Tuân theo tất cả các thủ tục và chính sách bán hàng Phòng Kinh Doanh.
Hỗ trợ khách hàng các thủ tục đăng ký, đăng kiểm khi khách hàng có nhu cầu.
Tuân thủ các chính sách và quy trình của Công ty ban hành.
Tham gia tất cả các buổi đào tạo về sản phẩm và quy trình bán hàng được yêu cầu.
Báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng bán hàng và Ban giám đốc các công việc được giao theo quy định của Công ty.
Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ Nữ/, từ trung cấp trở lên
Có ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt
Tin học văn phòng thành thạo, Anh văn giao tiếp là một lợi thế
Đam mê kinh doanh. động lực kiếm tiền lớn
Có kinh nghiệm sales là 1 lợi thế.
Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Tại Công Ty TNHH Ô Tô Hợp Nhất Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn từ 25 – 50 triệu (không giới hạn).
Thưởng hiệu quả kinh doanh, vượt chỉ tiêu tháng, quý, năm.
Hỗ trợ Marketing 5 – 10 triệu/tháng
Được ký HĐLĐ chính thức và tham gia BHXH đầy đủ.
Thưởng lễ, Tết, tháng 13, sinh nhật, team building
Được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn
Đội ngũ quản lí nhiệt tình, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo.
Có cơ hội thăng tiến cao trong sự nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ô Tô Hợp Nhất Miền Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
