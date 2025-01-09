Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Khu CN VSIP1,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo

- Thực hiện và phát triển các khóa đào tạo bao gồm đào tạo hội nhập nhân viên mới và tái đào tạo nhân viên cũ.

- Chuẩn bị tài liệu đào tạo, bài giảng và các công cụ hỗ trợ.

- Thực hiện các khóa đào tạo theo kế hoạch năm.

- Thiết kế và thực hiện các bài kiểm tra đánh giá kiến thức và kỹ năng của học viên.

- Cập nhật và quản lý hệ thống quản lý học tập (E-learning).

- Tham gia thực hiện các dự án của bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao Đẳng chuyên ngành Giáo dục, Tâm lý, Quản trị nhân lực, Tiếng Trung hoặc các ngành liên quan.

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Kỹ năng nghe nói đọc viết tương đương HSK5 trở lên.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt.

- Có khả năng phân tích, tổng hợp thông tin và giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng vi tính văn phòng cơ bản (Word, Excel, PowerPoint, Canva,...)

- Có đam mê với công việc đào tạo và phát triển con người.

- Sáng tạo, nhiệt tình và có tinh thần cầu tiến.

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL

- Lương, thưởng cạnh tranh, review lương hằng năm

- Thưởng tiếng Hoa từ 600.000VNĐ-2.500.000VNĐ (Nếu có chứng chỉ HSK3 - HSK6)

- Cơ hội thăng tiến hấp dẫn

- BHXH- YT- TN theo quy định của luật Lao động

- BH tai nạn 24/7, 12 ngày phép năm

- Du lịch hàng năm

- Đào tào chuyên môn, tay nghề, được cử đi nước ngoài đào tạo (nếu cần thiết)

- Quà lễ, Tết, Trung thu, sinh nhật cho nhân viên

- Trợ cấp nuôi con nhỏ,.

Cách Thức Ứng Tuyển

