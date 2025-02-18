Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính FE CREDIT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại FE CREDIT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 5.100.000 + Thưởng KPI cạnh tranh)
- Thử việc 100% lương, 15 ngày phép năm, các ngày nghỉ lễ, tết
- Đóng BHXH đầy đủ ngay từ thời gian Thử việc
Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận
-Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vay tiền mặt (online/offline)
-Chốt hợp đồng, hỗ trợ khách hàng hồ sơ thủ tục cần thiết
-Tư vấn cho Khách hàng gói vay phù hơpk
-Nhắc Khách hàng thanh toán đúng hạn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Có kinh nghiệm tư vấn, bán hàng, tài chính
-Không nợ xấu hoặc vay trả chậm
Tại FE CREDIT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: Từ 5.1 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FE CREDIT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
