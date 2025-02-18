Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính FE CREDIT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 5.100.000 + Thưởng KPI cạnh tranh) - Thử việc 100% lương, 15 ngày phép năm, các ngày nghỉ lễ, tết - Đóng BHXH đầy đủ ngay từ thời gian Thử việc

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

-Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vay tiền mặt (online/offline)

-Chốt hợp đồng, hỗ trợ khách hàng hồ sơ thủ tục cần thiết

-Tư vấn cho Khách hàng gói vay phù hơpk

-Nhắc Khách hàng thanh toán đúng hạn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm tư vấn, bán hàng, tài chính

-Không nợ xấu hoặc vay trả chậm

Tại FE CREDIT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: Từ 5.1 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FE CREDIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin