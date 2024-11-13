Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Đoàn Kết Tiến làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Đoàn Kết Tiến
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công Ty TNHH Đoàn Kết Tiến

Kỹ sư an toàn lao động (HSE)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại Công Ty TNHH Đoàn Kết Tiến

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Sóc Trăng:

- Sóc Trăng, Thành phố Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch và giám sát về Sức khỏe, An toàn và Môi trường đảm bảo đáp ứng, tuân thủ tiêu chuẩn an toàn lao động tại công trình.
- Lập hồ sơ, kế hoạch, biện pháp, tài liệu về Sức khỏe, An toàn và Môi trường của công ty, dự án, khách hàng theo yêu cầu.
-Đánh giá, giám sát và lập các biện pháp ngăn ngừa, đánh giá rủi ro về An toàn, Sức khỏe và Môi trường.
-Tương tác, làm việc với Khách hàng về các vấn đề An toàn, Sức khỏe, Môi trường làm việc và lập các báo cáo, hồ sơ theo yêu cầu.
-Theo dõi, quản lý và giám sát việc sử dụng vật tư, trang thiết bị an toàn, tình trạng để phát hiện kịp thời nguy cơ tai nạn.
-Lập và chuẩn bị các nội dung đào tạo về An toàn, Sức khỏe, Môi trường.
-Tổ chức đào tạo, thuyết trình thường xuyên cho CBNV về các vấn đề sức khỏe, an toàn, phòng ngừa tai nạn, môi trường làm viêc.
-Đánh giá, kiểm tra quá trình thực hiện các quy định, nội quy an toàn của CBNV theo yêu cầu của Công ty, khách hàng tại công trường bằng cách theo sát, kiểm tra.
- Điều tra các vụ tai nạn hoặc sự cố để tìm ra nguyên nhân và xử lý các yêu cầu bồi thường.
-Thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm khác theo sự phân công của quản lý.
- Di chuyển nhiều, làm việc theo dự án.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên nghành Bảo hộ lao động, Kỷ thuật xây dựng, cơ điện....
- Nẵm rõ các tiêu chuẩn an toàn áp dụng, hồ sơ an toàn và các yêu cầu của pháp luật nhà nước với công tác triển khai thi công xây dựng.
-Sử dụng thành thạo Word, Exel.....và autoCAD
- Kinh nghiệm trên 2 năm
- Độ tuổi từ 25 đến 45 tuổi

Tại Công Ty TNHH Đoàn Kết Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 12 - 15 triệu
- Chế độ đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
- Thưởng ngày lễ , tết theo quy định của công ty, có chế độ đãi ngộ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đoàn Kết Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đoàn Kết Tiến

Công Ty TNHH Đoàn Kết Tiến

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Đường Trần Đức, Tổ 59 Phường Hòa Khánh Nam , Quận Liên Chiểu , Đà Nẵng , Viet Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

