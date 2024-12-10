Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM
- Quảng Bình:
- Quảng Bình, Huyện Quang Bình
Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả Công việc
• Chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác an toàn, vệ sinh lao động trên công trường.
• Xây dựng phương án đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.
• Lên kế hoạch, đề xuất trang bị các thiết bị an toàn, đồ bảo hộ cho nhân viên và công nhân.
• Làm thủ tục ra vào cổng công trường cho vật tư, thiết bị.
• Tham gia họp giao ban định kỳ; Chịu trách nhiệm báo cáo CHT/GĐDA và tổng thầu về vấn đề an toàn.
• Làm thủ tục cấp giấy phép làm việc cho đội thi công.
• Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng, Phó Ban và lãnh đạo cấp trên giao.
• Quyền hạn
• Kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở mọi người thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.
• Huấn luyện an toàn, làm thủ tục cấp thẻ an toàn, giấy vào tạm cho công nhân mới, khách thăm quan công trường.
• Có quyền đình chỉ thi công, chấm dứt làm việc ngay lập tức với bất kỳ cá nhân, tổ đội nào hoặc từ chối cho thi công bất cứ công việc nào nếu xét thấy không đảm bảo an toàn, đồng thời báo cáo CHT/GĐDA để xử lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Trình độ: Đại học trở lên
• Chuyên môn: An toàn lao động hoặc các chuyên ngành liên quan.
• Kinh nghiệm: Từ 03 năm trở lên.
• Kỹ năng: Vi tính văn phòng, thông thạo tiếng Anh, làm việc đội nhóm.
• Khả năng: giao tiếp tốt, trình bày tốt, cẩn thận, tỉ mỉ.
Tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Du lịch nước ngoài
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI