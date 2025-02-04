Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ XNK An Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 28/112a Tân Chánh Hiệp 34, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE)

Tìm kiếm khách mới: các công ty xây dựng, sản xuất có nhu cầu sử dụng đồ bảo hộ lao động.

Đi thị trường trực tiếp chào giá các của hàng bảo hộ lao động, chợ

Tham gia các diễn đàn các hội nhóm face, zalo đăng sản phẩm

Chạy quảng cáo (trình phương án -> GĐ duyệt cấp ngân sách thực hiện)

Cty cung cấp 1 số thông tin khách hàng -> tiếp cận

Chăm sóc khách hàng cũ: công ty cung cấp thông tin khách hàng – tiếp cận – chào giá

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng.

Triển khai các chương trình, chính sách bán hàng cho khách hàng.

Giải quyết các khiếu nại, phàn nàn hoặc phản hồi của khách hàng.

Báo cáo công việc theo yêu cầu công việc và theo yêu cầu cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tuổi: 20t-40t

Giới tính: Nam/nữ sức khoẻ tốt

Trình độ: tối thiểu 12/12, ưu tiên tốt nghiệp các chuyên ngành marketing, Quản trị kinh doanh

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

Chịu khó, trung thực, nhanh nhẹn.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ XNK An Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB lên tới 10 triệu + hoa hồng không giới hạn

Thưởng lễ, Tết theo quy định công ty

Thưởng lợi nhuận 6 tháng

BHXH đầy đủ

Thưởng thâm niên làm việc

Phụ cấp điện thoại, chi phí công tác tỉnh (nếu có)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ XNK An Tín

