Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ XNK An Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ XNK An Tín
- Hồ Chí Minh:
- 28/112a Tân Chánh Hiệp 34, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Tìm kiếm khách mới: các công ty xây dựng, sản xuất có nhu cầu sử dụng đồ bảo hộ lao động.
Đi thị trường trực tiếp chào giá các của hàng bảo hộ lao động, chợ
Tham gia các diễn đàn các hội nhóm face, zalo đăng sản phẩm
Chạy quảng cáo (trình phương án -> GĐ duyệt cấp ngân sách thực hiện)
Cty cung cấp 1 số thông tin khách hàng -> tiếp cận
Chăm sóc khách hàng cũ: công ty cung cấp thông tin khách hàng – tiếp cận – chào giá
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng.
Triển khai các chương trình, chính sách bán hàng cho khách hàng.
Giải quyết các khiếu nại, phàn nàn hoặc phản hồi của khách hàng.
Báo cáo công việc theo yêu cầu công việc và theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/nữ sức khoẻ tốt
Trình độ: tối thiểu 12/12, ưu tiên tốt nghiệp các chuyên ngành marketing, Quản trị kinh doanh
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Chịu khó, trung thực, nhanh nhẹn.
Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ XNK An Tín Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, Tết theo quy định công ty
Thưởng lợi nhuận 6 tháng
BHXH đầy đủ
Thưởng thâm niên làm việc
Phụ cấp điện thoại, chi phí công tác tỉnh (nếu có)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ XNK An Tín
