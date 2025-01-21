Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 750 USD

Mức lương 500 - 750 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 500 - 750 USD

* Mô tả công việc:

- Thiết kế hệ thống PCCC theo các QCVN, TCVN hiện hành

- Hỗ trợ công trình nguyên lý, Phản hồi các vướng mắc khi thi công.

- Tham gia họp giải trình phương án thiết kế các thắc mắc của CĐT

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến Dự án;

- Các công việc khác khi được phân công.

* Yêu cầu bằng cấp chuyên môn:

- Trình độ chuyên môn: TN Đại học chuyên ngành Liên quan (Điện, CTN, HVAC, Xây dựng….)

- Có kinh nghiệm thiết kế hệ thống PCCC

- Trình độ tin học văn phòng, thành thạo kỹ năng Office, Auto Cad

- Am hiểu các Quy chuẩn, tiêu chuẩn PCCC

* Yêu cầu Kinh nghiệm:

- Từ 03 năm trở lên, đã làm việc tại các vị trí tương đương ít nhất 1 năm

- Tuổi dưới 38 tuổi

