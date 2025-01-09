Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings làm việc tại Hải Dương thu nhập 700 - 1,000 USD

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/02/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings

Kỹ sư cấp thoát nước

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cấp thoát nước Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings

Mức lương
700 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Khu công nghiệp An Phát 1, Quốc Tuấn, Nam Sách, Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 700 - 1,000 USD

- Thiết kế hệ thống PCCC
- Kiểm soát các hồ sơ liên quan hạng mục PCCC của nhà thầu thiết kế, nhà thầu thi công PCCC
- Giám sát, kiểm soát chất lượng, tiến độ thi công PCCC
- Tính toán khối lượng, lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ thanh, quyết toán, hồ sơ hoàn công hệ thống PCCC cho dự án

Với Mức Lương 700 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ/ Bằng cấp: Trung cấp trở lên Chuyên ngành PCCC, kỹ sư Xây dựng, Điện, Hạ tầng kỹ thuật,... Ưu tiên đã có chứng chỉ hành nghề PCCC
- Số năm kinh nghiệm ở vị trí / đặc thù công việc tương đồng: tối thiểu 2 năm

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 148 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất