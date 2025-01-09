Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings làm việc tại Hải Dương thu nhập 700 - 1,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cấp thoát nước Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings
Mức lương
700 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Khu công nghiệp An Phát 1, Quốc Tuấn, Nam Sách, Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 700 - 1,000 USD
- Thiết kế hệ thống PCCC
- Kiểm soát các hồ sơ liên quan hạng mục PCCC của nhà thầu thiết kế, nhà thầu thi công PCCC
- Giám sát, kiểm soát chất lượng, tiến độ thi công PCCC
- Tính toán khối lượng, lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ thanh, quyết toán, hồ sơ hoàn công hệ thống PCCC cho dự án
Với Mức Lương 700 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ/ Bằng cấp: Trung cấp trở lên Chuyên ngành PCCC, kỹ sư Xây dựng, Điện, Hạ tầng kỹ thuật,... Ưu tiên đã có chứng chỉ hành nghề PCCC
- Số năm kinh nghiệm ở vị trí / đặc thù công việc tương đồng: tối thiểu 2 năm
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
