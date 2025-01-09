Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings làm việc tại Hải Dương thu nhập 700 - 1,000 USD

Mức lương 700 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Khu công nghiệp An Phát 1, Quốc Tuấn, Nam Sách, Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 700 - 1,000 USD

- Thiết kế hệ thống PCCC

- Kiểm soát các hồ sơ liên quan hạng mục PCCC của nhà thầu thiết kế, nhà thầu thi công PCCC

- Giám sát, kiểm soát chất lượng, tiến độ thi công PCCC

- Tính toán khối lượng, lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ thanh, quyết toán, hồ sơ hoàn công hệ thống PCCC cho dự án

- Trình độ/ Bằng cấp: Trung cấp trở lên Chuyên ngành PCCC, kỹ sư Xây dựng, Điện, Hạ tầng kỹ thuật,... Ưu tiên đã có chứng chỉ hành nghề PCCC

- Số năm kinh nghiệm ở vị trí / đặc thù công việc tương đồng: tối thiểu 2 năm

