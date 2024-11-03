Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ phần JVB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu

Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ phần JVB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu

Công ty Cổ phần JVB Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần JVB Việt Nam

Kỹ sư cầu nối

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối Tại Công ty Cổ phần JVB Việt Nam

Mức lương
20 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương 20 - 45 Triệu

Đọc và hiểu tính năng, yêu cầu dự án phần mềm bằng tiếng Nhật. Tham gia làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật, làm cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và lập trình viên. Theo dõi tiến độ dự án và quản lý để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Đọc và hiểu tính năng, yêu cầu dự án phần mềm bằng tiếng Nhật.
Tham gia làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật, làm cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và lập trình viên.
Theo dõi tiến độ dự án và quản lý để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương 20 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tại vị trí BrSE từ 2-3 năm Tiếng Nhật từ N2 (kỹ năng nghe, nói tốt) Có kiến thức về IT; có thể trao đổi logic, kỹ thuật với khách hàng; Có kinh nghiệm làm việc tại Nhật là lợi thế.
Kinh nghiệm tại vị trí BrSE từ 2-3 năm
Tiếng Nhật từ N2 (kỹ năng nghe, nói tốt)
Có kiến thức về IT; có thể trao đổi logic, kỹ thuật với khách hàng;
Có kinh nghiệm làm việc tại Nhật là lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần JVB Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ:
Lương thỏa thuận theo năng lực thực tế của ứng viên, Review performance: 1 lần/ năm. Trợ cấp đi lại, trợ cấp học phí các chứng chỉ IT, trợ cấp OT, trợ cấp onsite khi đi tham gia dự án thuê ngoài; Thưởng lễ tết (theo quy định và tình hình thực tế của công ty); lương tháng thứ 13, thưởng nhân viên xuất sắc quý, năm; Chế độ chăm sóc nữ giới: Nghỉ sinh lý phụ nữ: 1 ngày/ tháng. Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ ngày.
Lương thỏa thuận theo năng lực thực tế của ứng viên, Review performance: 1 lần/ năm.
Trợ cấp đi lại, trợ cấp học phí các chứng chỉ IT, trợ cấp OT, trợ cấp onsite khi đi tham gia dự án thuê ngoài;
Thưởng lễ tết (theo quy định và tình hình thực tế của công ty); lương tháng thứ 13, thưởng nhân viên xuất sắc quý, năm;
Chế độ chăm sóc nữ giới: Nghỉ sinh lý phụ nữ: 1 ngày/ tháng. Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ ngày.
Chế độ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên:
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Lao động; Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện uy tín (ĐH Y, BV 103, Thu cúc, Medlatec,..v..v.)
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Lao động;
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện uy tín (ĐH Y, BV 103, Thu cúc, Medlatec,..v..v.)
Văn phòng làm việc tiện ích:
Miễn phí trà, cà phê tại khu vực ăn uống của công ty; Máy pha cà phê tiện ích tại văn phòng; Đồ ăn nhẹ cho team OT.
Miễn phí trà, cà phê tại khu vực ăn uống của công ty;
Máy pha cà phê tiện ích tại văn phòng;
Đồ ăn nhẹ cho team OT.
Các hoạt động sôi nổi:
Hoạt động team building kết nối đội nhóm hàng quý; Party cuối thứ 6 hàng tuần; Các CLB thể thao: bóng đá, cầu lông, bilac, game,..v..v; thể dục nhẹ nhàng sau giờ ngủ trưa; Chương trình radio phát nhạc, confession theo yêu cầu; Hoạt động du lịch thường niên và các sự kiện lớn trong công ty; Seminar về kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ và các kỹ năng khác.
Hoạt động team building kết nối đội nhóm hàng quý;
Party cuối thứ 6 hàng tuần;
Các CLB thể thao: bóng đá, cầu lông, bilac, game,..v..v; thể dục nhẹ nhàng sau giờ ngủ trưa;
Chương trình radio phát nhạc, confession theo yêu cầu;
Hoạt động du lịch thường niên và các sự kiện lớn trong công ty;
Seminar về kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ và các kỹ năng khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần JVB Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần JVB Việt Nam

Công ty Cổ phần JVB Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 25 sảnh B2 tòa Roman Plaza, Tố Hữu, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

