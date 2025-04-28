Tuyển Kỹ sư cầu nối Công Ty TNHH Daisei Veho Works làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 4 USD

Công Ty TNHH Daisei Veho Works
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
Công Ty TNHH Daisei Veho Works

Kỹ sư cầu nối

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối Tại Công Ty TNHH Daisei Veho Works

Mức lương
25 - 4 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương 25 - 4 USD

Đóng vai trò cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội phát triển, phụ trách định nghĩa yêu cầu, điều chỉnh đặc tả và hỗ trợ phát triển.
Thực hiện thiết kế hệ thống, quản lý quy trình phát triển và đảm bảo chất lượng.
Hỗ trợ kỹ thuật cho đội phát triển, tổng hợp, tài liệu hóa phản hồi từ khách hàng và thực hiện các đánh giá định kỳ.
Quản lý tiến độ dự án, giải quyết các vấn đề phát sinh một cách phù hợp.
Khi cần thiết, dịch tài liệu và thông dịch trong các cuộc họp.

Với Mức Lương 25 - 4 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm làm kỹ sư cầu nối hoặc IT Development Team Manager.
Trình độ tiếng Nhật tương đương N2 trở lên (JLPT).
N2 trở lên
Kiến thức về phát triển phần mềm (ưu tiên có kinh nghiệm phát triển Web hoặc ứng dụng di động).
Khả năng giao tiếp tốt với khách hàng Nhật Bản.
Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, có tinh thần làm việc nhóm.

Tại Công Ty TNHH Daisei Veho Works Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 2,500 đến 4,000 USD (có thể thương lượng theo năng lực và kinh nghiệm).
Mức lương:
có thể thương lượng theo năng lực và kinh nghiệm
Đóng bảo hiểm full lương
Có chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn để phát triển sự nghiệp.
Tăng lương mỗi năm 2 đến 3 lần
Thưởng dự án
Cơ hội phát triển thăng tiến rõ ràng
Làm remote fulltime sau đó sẽ dự kiến làm việc tại văn phòng ở Hà Nội và Hồ Chí Minh
Khi làm tại văn phòng sẽ có thêm phụ cấp đi lại, phụ cấp ăn trưa…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Daisei Veho Works

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Daisei Veho Works

Công Ty TNHH Daisei Veho Works

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

