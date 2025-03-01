Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Tràng Kênh – Minh Đức – Thủy Nguyên – Hải Phòng, Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên

- Thiết kế, tính toán và triển khai bản vẽ kỹ thuật cho các sản phẩm cơ khí theo yêu cầu.

- Lập kế hoạch, giám sát và kiểm soát quá trình sản xuất, lắp ráp sản phẩm đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

- Phân tích, đánh giá và cải tiến quy trình sản xuất nhằm tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu chi phí.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu của khách hàng. Hỗ trợ bộ phận bảo trì trong việc sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị cơ khí. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến công nghệ, thiết bị để nâng cao năng suất sản xuất.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan để xử lý các vấn đề kỹ thuật trong quá trình sản xuất. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

- Trao đổi trực tiếp công việc khi phỏng vấn.

- Giới tính: Nam

- Độ tuổi: 27-45 tuổi

- Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí, xây dựng, Cơ điện tử hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên làm việc trong lĩnh vực cơ khí hoặc sản xuất cơ khí (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công trường hoặc đã từng làm chỉ huy trưởng).

- Thành thạo phần mềm thiết kế kỹ thuật như AutoCAD, SolidWorks, Inventor,...

- Hiểu biết về các tiêu chuẩn kỹ thuật, vật liệu cơ khí, nguyên lý gia công cơ khí (hàn, tiện, phay, cắt laser,...).

- Có kỹ năng đọc và bóc tách bản vẽ kỹ thuật. Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm tốt.

- Chịu được áp lực công việc, có trách nhiệm, cẩn thận và tỉ mỉ.

- Biết ngoại ngữ ( tiếng Anh ), có thể giao tiếp, đọc hiểu.

- Có khả năng đi công tác xa theo đặc thù từng dự án.

- Đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ có liên quan.

Tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng quyền lợi theo chế độ quy định.

- Hưởng phúc lợi công ty.

- Tham gia BHXH, BH24h...

- Tăng lương hàng năm; Thưởng tết NĐ,....

- Môi trường làm việc thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

