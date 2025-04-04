Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CP NANUFOOD làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CP NANUFOOD
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk: Lô A08
- A09
- A10 KCN HòaPhú, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, TP Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, nhà xưởng, hoặc máy móc sản xuất.
Bảo trì các công việc cơ khí trong nhà máy
thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên: Nam
Ưu tiên kinh nghiệm chuyên ngành cơ khí/chế tạo máy hoăc bảo trì sửa chữa máy móc công nghiệp
Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm
Tại CÔNG TY CP NANUFOOD Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP NANUFOOD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
