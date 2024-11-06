Tuyển Kỹ sư địa chất Công ty cổ phần sáng tạo và tích hợp công nghệ cao I&I làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty cổ phần sáng tạo và tích hợp công nghệ cao I&I
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Kỹ sư địa chất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư địa chất Tại Công ty cổ phần sáng tạo và tích hợp công nghệ cao I&I

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư địa chất Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Biên tập dữ liệu bản đồ, số hóa dữ liệu bản đồ địa hình
- Kiểm tra lỗi không gian và thuộc tính.
- Các công việc khác theo sự phân công, điều động của Trưởng bộ phận và ban lãnh đạo
- Chạy bình sai mốc, chạy bình đồ, lên báo cáo
- Được hướng dẫn đào tạo thêm đối với các bạn Thực tập sinh, mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết sử dụng AUTOCAD
- Chịu được cường độ và áp lực cao trong công việc

Tại Công ty cổ phần sáng tạo và tích hợp công nghệ cao I&I Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 7-10 triệu (Đối với TTS sẽ trao đổi khi phỏng vấn)
- Hỗ trợ công tác phí khi đi công tác
- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty.
- Chế độ bảo hiểm khi là nhân viên chính thức (công ty đóng 100% cho nhân viên)
- Lương tháng 13 theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần sáng tạo và tích hợp công nghệ cao I&I

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trần Đại Nghĩa - Bách Khoa - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

