Tuyển Kỹ sư địa chất Công ty cổ phần sáng tạo và tích hợp công nghệ cao I&I làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư địa chất Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Biên tập dữ liệu bản đồ, số hóa dữ liệu bản đồ địa hình

- Kiểm tra lỗi không gian và thuộc tính.

- Các công việc khác theo sự phân công, điều động của Trưởng bộ phận và ban lãnh đạo

- Chạy bình sai mốc, chạy bình đồ, lên báo cáo

- Được hướng dẫn đào tạo thêm đối với các bạn Thực tập sinh, mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết sử dụng AUTOCAD

- Chịu được cường độ và áp lực cao trong công việc

Tại Công ty cổ phần sáng tạo và tích hợp công nghệ cao I&I Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 7-10 triệu (Đối với TTS sẽ trao đổi khi phỏng vấn)

- Hỗ trợ công tác phí khi đi công tác

- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty.

- Chế độ bảo hiểm khi là nhân viên chính thức (công ty đóng 100% cho nhân viên)

- Lương tháng 13 theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần sáng tạo và tích hợp công nghệ cao I&I

