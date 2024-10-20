Tuyển Kỹ sư điện lạnh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH LÊ QUỐC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 486/20 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện lạnh Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Đấu nối, lắp ráp, sữa chữa, vận hành tủ điện, các thiết bị điện,... Thực hiện bản vẽ, bố trí mạch điện trên phần mềm Revit, Auto CAD, Inventer,... Tính chọn thiết bị cho mạch điện Thực hiện điều chỉnh bản vẽ khi có sự thay đổi về sản phẩm Lập bản vẽ hoàn công, lập bản hướng dẫn vận hành Báo cáo công việc với quản lý thi công, quản lý dự án, quản lý bộ phận Các công việc khác theo sự phân công của Ban quản lý

Đấu nối, lắp ráp, sữa chữa, vận hành tủ điện, các thiết bị điện,...

Thực hiện bản vẽ, bố trí mạch điện trên phần mềm Revit, Auto CAD, Inventer,...

Tính chọn thiết bị cho mạch điện

Thực hiện điều chỉnh bản vẽ khi có sự thay đổi về sản phẩm

Lập bản vẽ hoàn công, lập bản hướng dẫn vận hành

Báo cáo công việc với quản lý thi công, quản lý dự án, quản lý bộ phận

Các công việc khác theo sự phân công của Ban quản lý

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Điều khiển và Tự động hoá Biết thiết kế, tính chọn thiết bị cho mạch điện Có kinh nghiệm về lĩnh vực ĐIỆN CÔNG NGHIỆP từ 2 năm trở lên Có thể thi công đấu nối tủ điện điều khiển Công nghiệp và lập trình: Tủ điện động lực, PLC, CP,...hệ thống lạnh Công nghiệp, Hệ thống điều hoà không khí, hệ thống cấp đông,... Có khả năng làm việc độc lập, teamwork Kỹ năng văn phòng tối thiểu: Excel, word, máy in,... Biết thiết kế, sử dụng các phần mềm chuyên ngành như: Auto CAD, Tia portal, Auto CAD Electrical,... Có trách nhiệm trong công việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Điều khiển và Tự động hoá

Biết thiết kế, tính chọn thiết bị cho mạch điện

Có kinh nghiệm về lĩnh vực ĐIỆN CÔNG NGHIỆP từ 2 năm trở lên

Có thể thi công đấu nối tủ điện điều khiển Công nghiệp và lập trình: Tủ điện động lực, PLC, CP,...hệ thống lạnh Công nghiệp, Hệ thống điều hoà không khí, hệ thống cấp đông,...

Có khả năng làm việc độc lập, teamwork

Kỹ năng văn phòng tối thiểu: Excel, word, máy in,...

Biết thiết kế, sử dụng các phần mềm chuyên ngành như: Auto CAD, Tia portal, Auto CAD Electrical,...

Có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH LÊ QUỐC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 12 triệu cho đến không giới hạn tuỳ năng lực và trách nhiệm Được hưởng tất cả chính sách và phúc lợi theo quy định của công ty và Luật lao động hiện hành Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước Được mua bảo hiểm 24/7 12 ngày phép năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ Lễ/Tết theo quy định của phát luật hiện hành Tham gia các hoạt động liên hoan, du lịch hè, team building, dã ngoại hàng năm Môi trường làm việc năng động, phát huy tối đa khả năng chuyên môn, đề cao sự chủ động, sáng tạo, thân thiện và hoà đồng...

Lương cơ bản từ 12 triệu cho đến không giới hạn tuỳ năng lực và trách nhiệm

Được hưởng tất cả chính sách và phúc lợi theo quy định của công ty và Luật lao động hiện hành

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Được mua bảo hiểm 24/7

12 ngày phép năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ Lễ/Tết theo quy định của phát luật hiện hành

Tham gia các hoạt động liên hoan, du lịch hè, team building, dã ngoại hàng năm

Môi trường làm việc năng động, phát huy tối đa khả năng chuyên môn, đề cao sự chủ động, sáng tạo, thân thiện và hoà đồng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH LÊ QUỐC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin