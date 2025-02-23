Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 28 Đồng Thiện, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Quản lý thi công, tổ chức triển khai thi công hệ thống cơ điện tại dự án.

- Tổ chức, điều phối các nhà thầu phụ thi công hệ thống cơ điện tại dự án.

- Triển khai bản vẽ shopdrawing.

- Bóc tách khối lượng vật tư, bảo vệ khối lượng với TVGS, CĐT.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên nghành điện hoặc tương đương.

- Có kinh nghiệm thi công tại các dự án.

- Chăm chỉ, nhiệt tình, có thể đi công tác theo sắp xếp của công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 10.000.000 - 20.000.000

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

- Cơ hội thăng tiến phát triển theo năng lực.

- Được hưởng đầy đủ các loại BHXH; BHYT; BHTN và các chế độ khác theo quy định Nhà nước. Thưởng, phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HT

