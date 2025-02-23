Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HT
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HT

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 28 Đồng Thiện, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Quản lý thi công, tổ chức triển khai thi công hệ thống cơ điện tại dự án.
- Tổ chức, điều phối các nhà thầu phụ thi công hệ thống cơ điện tại dự án.
- Triển khai bản vẽ shopdrawing.
- Bóc tách khối lượng vật tư, bảo vệ khối lượng với TVGS, CĐT.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên nghành điện hoặc tương đương.
- Có kinh nghiệm thi công tại các dự án.
- Bóc tách khối lượng vật tư, bảo vệ khối lượng với TVGS, CĐT.
- Chăm chỉ, nhiệt tình, có thể đi công tác theo sắp xếp của công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 10.000.000 - 20.000.000
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.
- Cơ hội thăng tiến phát triển theo năng lực.
- Được hưởng đầy đủ các loại BHXH; BHYT; BHTN và các chế độ khác theo quy định Nhà nước. Thưởng, phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 34/72/732 Nguyễn Văn Linh, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

