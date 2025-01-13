Tuyển Kỹ sư điện Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd. làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd.
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Khu Công Nghiệp Đồng Văn 2, Phương Duy Minh, Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thiết kế, lập trình điều khiển máy lắp ráp, kiểm tra, đồ gá;
- Phối hợp với các nhóm trong việc thiết kế cải tiến các công đoạn sản xuất;
- Đảm bảo sự an toàn, ổn định của các thiết bị máy móc phục vụ công đoạn lắp ráp;
- Thực hiện các công việc liên quan đến phát triển sản phẩm mới;
- Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị máy móc, lắp ráp thiết bị mới;
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành liên quan đến kỹ thuật Điện công nghiệp, Điện - Tự động hóa;
- Có kinh nghiệm thiết kế, lập trình máy và đồ gá;
- Hiểu biết về các thiết bị điều kiện, điện - tự động hóa;
- Có thể sắp xếp làm việc theo ca sản xuất;
- Nhiệt tình chăm chỉ, ham học hỏi; nhanh nhẹn;
- Ưu tiên ứng viên sinh sống tại Hà Nam, các vùng lân cận Hà Nam hoặc có định hướng làm việc lâu dài tại Hà Nam.
Tại Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd.
